Дева Кассель подтвердила новые отношения (фото)

Юная знаменитость показала фото с возлюбленным во время отдыха на яхте.

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19-летняя итальянская модель Дева Кассель подтвердила отношения с новым бойфрендом. Снимками с возлюбленным дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя делится в Instagram.

Избранником юной знаменитости стал 24-летний итальянский актер и модель Саул Нанни.

"Это правда", — подписала черно-белые кадры с бойфрендом Дева. На снимках они позируют во время отдыха на яхте. В частности, Кассель показала момент их поцелуя.

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Дева Кассель и Саул Нанни

"Почему ты мне изменяешь", "отписка", "так расстроился, будто у меня были какие-то шансы", — иронично комментируют фолловеры звезды подиумов ее новую публикацию.

Саул также уже делился совместными кадрами с возлюбленной в соцсетях.

Дева Кассель и Саул Нанни

Летом 2022 года итальянская модель встречалась с Лукой Саландрой. Экс-бойфренд дочери Моники Беллуччи также работал в сфере моделинга. Впрочем, через некоторое время пара распалась.

Напомним, отец Девы Кассель тем временем показал фото новой возлюбленной после развода с моделью Тиной Кунаки.

Также Фокус писал о развитии романтических отношений Моники Беллуччи и Тима Бертона.