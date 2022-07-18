Дочь Моники Беллуччи поделилась снимком со своим бойфрендом

Влюбленные оба работают в сфере моделинга.

17-летняя модель и дочь Моники Беллуччи Дева Кассель поделилась редким снимком со своим бойфрендом.

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Дочь итальянской актрисы и французского актера Венсана Касселя встречается с Лукой Саландрой – моделью из Парижа. Свои отношения пара пытается держать подальше от общественности, а познакомились они, как известно, в модных кругах. Свои отношения Дева и Лука подтвердили только летом 2021.

На новом фото влюбленные позируют на отдыхе, обнимаясь. Дева Кассель примерила яркое оливковое бикини и объемную белую рубашку, дополнив свой образ черной бейсболкой. Тем временем бойфренд модели выбрал темные шорты и футболку.

"Уикенд в любви", — подписала кадр дочь итальянской актрисы.

[ + – ] Дева Кассель со своим бойфрендом

Сейчас Дева Кассель пробует себя в роли модели. Девушка уже украсила несколько обложек влиятельных глянцев и принимает участие в неделях моды. Дочь Моники Беллуччи также приглашают к сотрудничеству с известными брендами.

[ + – ] Дева Кассель со своим бойфрендом

Напомним, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье.

Также Фокус писал об идеальном красном платье, которое продемонстрировала накануне 57-летняя Моника Беллуччи.