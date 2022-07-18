Донька Моніки Беллуччі поділилася знімком зі своїм бойфрендом

Закохані обидвоє працюють у сфері моделінгу.

17-річна модель та донька Моніки Беллуччі Діва Кассель поділилася рідкісним знімком зі своїм бойфрендом.

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Донька італійської акторки та французького актора Венсана Касселя зустрічається з Лукою Саландрою — моделлю з Парижа. Свої стосунки пара намагається тримати подалі від громадськості, а познайомилися вони, як відомо, у модних колах. А підтвердили свої стосунки Діва та Лука лише влітку 2021.

На новому фото закохані позують на відпочинку обіймаючись. Діва Кассель приміряла яскраве оливкове бікіні та об'ємну білі сорочку, доповнивши свій образ чорною бейсболкою. Тим часом бойфренд моделі обрав темні шорти та футболку.

"Вихідні в любові", — підписала кадр донька італійської акторки.

[ + – ] Діва Кассель зі своїм бойфрендом

Наразі Діва Кассель пробує себе в ролі моделі. Дівчина вже прикрасила кілька обкладинок впливових глянців та бере участь у тижнях моди. Доньку Моніки Беллуччі запрошують до співпраці з відомими брендами.

[ + – ] Діва Кассель зі своїм бойфрендом

Нагадаємо, 17-річна Діва Кассель вийшла на подіум у прозорій сукні.

Також Фокус писав про ідеальну червону сукню, яку продемонструвала напередодні 57-річна Моніка Беллуччі.