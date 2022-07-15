Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну червону сукню (фото)

Вбрання, котре вибрала Моніка Беллуччі для офіційного заходу, робить візуально стрункішою свою власницю.

57-річна італійська акторка Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну червону сукню. Про це пише La Jornada.

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Зірка фільму "Малена" відвідала конференцію напередодні прем'єри спектаклю "Марія Каллас повертається в Іспанію". Італійська акторка зіграла в п'єсі головну роль.

На захід Беллуччі прийшла в яскраво-червоній сукні з глибоким декольте та довгими рукавами, що візуально робить стрункішою її власницю. На ногах колишньої дружини Венсана Касселя були чорні туфлі на підборах. А як аксесуар до образу зірка додала чорні сонцезахисні окуляри, які тримала в руках під час конференції.

Волосся акторки було розпущене, а на обличчі був легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі останнім часом все частіше з'являється на публіці та демонструє стильні та елегантні образи для жінок, які хочеться детально роздивитися та повторити.

[ + – ] Моніка Беллуччі

Нагадаємо, 57-річну Моніку Беллуччі раніше запідозрили в романі з відомим режисером Томом Вольфом.

Також Фокус писав про 17-річну доньку Моніки Беллуччі, яка ступила на стежку моделінгу. Нещодавно Діва Кассель вийшла на подіум у прозорій сукні.