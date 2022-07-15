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Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну червону сукню (фото)

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Фото: Instagram Cartier Official | Моніка Беллуччі

Вбрання, котре вибрала Моніка Беллуччі для офіційного заходу, робить візуально стрункішою свою власницю.

57-річна італійська акторка Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну червону сукню. Про це пише La Jornada.

Зірка фільму "Малена" відвідала конференцію напередодні прем'єри спектаклю "Марія Каллас повертається в Іспанію". Італійська акторка зіграла в п'єсі головну роль.

На захід Беллуччі прийшла в яскраво-червоній сукні з глибоким декольте та довгими рукавами, що візуально робить стрункішою її власницю. На ногах колишньої дружини Венсана Касселя були чорні туфлі на підборах. А як аксесуар до образу зірка додала чорні сонцезахисні окуляри, які тримала в руках під час конференції.

Волосся акторки було розпущене, а на обличчі був легкий вечірній макіяж.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі останнім часом все частіше з'являється на публіці та демонструє стильні та елегантні образи для жінок, які хочеться детально роздивитися та повторити.

Моніка Беллуччі

Нагадаємо, 57-річну Моніку Беллуччі раніше запідозрили в романі з відомим режисером Томом Вольфом.

Також Фокус писав про 17-річну доньку Моніки Беллуччі, яка ступила на стежку моделінгу. Нещодавно Діва Кассель вийшла на подіум у прозорій сукні.