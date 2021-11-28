Моніку Беллуччі помітили в компанії режисера Тома Вольфа (фото)

Акторка продемонструвала вічний смак на хороші та елегантні речі

57-річну італійську акторку Моніку Беллуччі помітили папараці на борту річного судна у Венеції. Компанію їй склав французький режисер Том Вольф. В образі total black зірка виглядала точно не на свій вік. Чорний тренч, блузка, штани кльош та сонцезахисні окуляри додали Моніці брутальності та елегантності. І, звичайно ж, до образу Моніка додала чорну захисну маску. Що поєднує зірку фільмів "Малена" та "Брати Грімм" і режисера, наразі невідомо. Проте раніше Моніка зіграла оперну діву Марію Каллас у моновиставі Тома Вольфа "Марія Каллас: листи та спогади".

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[ + – ] Моніка Беллуччі та Том Вольф у Венеції. Фото: legionmedia.ru [ + – ] Моніка Беллуччі та Том Вольф у Венеції. Фото: legionmedia.ru

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Моніка Беллуччі стала обличчям нової рекламної кампанії ювелірного дому Cartier. На знімках з фотосесії вона позує в ретрообразах з минулого.

Раніше ми повідомляли, що дочка Моніки Беллуччі від французького актора Венсана Касселя 17-річна Діва Кассель усе частіше з'являється на обкладинках глянців, знімається для рекламних кампаній світових брендів та відвідує масштабні фешн-заходи. Дочка зіркових батьків взяла від них усе найкраще в плані зовнішності та бажання працювати, досягаючи високих результатів.

Нагадаємо, що Діва — це старша дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Проте в них ще є дочка Леоні, якій цього року виповнилося 11 років.

У серпні 2013 року Моніка Беллуччі та Венсан Кассель оголосили про розлучення. Наразі Венсан одружений з моделлю Тіною Кунакі, з якою вони виховують дочку Амазоні Кассель, яка народилася у 2019 році.