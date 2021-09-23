Моніка Беллуччі зіграла Марію Каллас на сцені античного театру в Афінах

Моновиставу про оперну діву даватимуть три вечори поспіль

Моніка Беллуччі вийшла на сцену античного театру "Одеон Ірода Аттика", який розташований на південному схилі Акрополя в Афінах, Греція. Моніка зіграла оперну діву Марію Каллас у моновиставі французького режисера Тома Вольфа "Марія Каллас: листи та спогади". Про це пише Daily Mail.

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На сцені 56-річна Беллуччі з'явилася в строгому чорному платті Dolce & Gabbana і з прибраними назад волоссям. Саме такій зачісці надавала перевагу Каллас.

[ + – ] Моніка Беллуччі в ролі Марії Каллас Фото: Getty Images

Спектакль справив фурор, глядачі аплодували стоячи. Спочатку планувалося два театральні вечори з Беллуччі, але ажіотаж був настільки великий, що кількість вистав збільшили до трьох.

Прем'єра п'єси "Марія Каллас: листи та спогади" відбулася ще у 2019 році, в Парижі. Але актриса зізналася, що кожен раз хвилюється, виходячи на сцену і виконуючи трагічну роль геніальної оперної співачки.

Марія Каллас — одна з найбільших оперних співачок XX століття. Вона була справжньою зіркою, яка сяяла на найбільших оперних сценах світу. Каллас знімалася у Дзефіреллі й Пазоліні і багато років була коханкою знаменитого бізнесмена Аристотеля Онассіса. Пара познайомилася в 1957 році на балу у Венеції і з того часу не розлучалася.

[ + – ] Марія Каллас і Аристотель Онассіс Фото: Getty Images

Однак, коли Аристотель одружився з Жаклін Кеннеді, Каллас розірвала з ним всі стосунки. Померла оперна діва в 53 роки в своїй паризькій квартирі. Її прах розвіяли над Егейським морем. Довгий час ходили чутки, що її отруїла заздрісниця, її акомпаніаторка Вассо Деветці.

Нагадаємо, наступний фільм із Беллуччі виходить вже в кінці 2021 року. Це казка під назвою "Бефана приходить вночі 2: Походження" про добру відьму, яка вдень працює вчителькою, а вночі перетворюється на чарівницю, яка володіє магією і нагороджує подарунками тих дітей, які добре поводяться.