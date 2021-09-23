Моника Беллуччи сыграла Марию Каллас на сцене античного театра в Афинах

Моноспектакль о оперной диве будут давать три вечера подряд

Моника Беллуччи вышла на сцену античного театра "Одеон Герода Аттика", который находится на южном склоне Акрополя в Афинах, Греция. Моника сыграла оперную диву Марию Каллас в моноспектакле французского режиссера Тома Вольфа "Мария Каллас: письма и воспоминания". Об этом пишет Daily Mail.

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На сцене 56-летняя Беллуччи появилась в строгом черном платье Dolce & Gabbana и с убранными назад волосами. Именно такую прическу предпочитала Каллас.

[ + – ] Моника Беллуччи в роли Марии Каллас Фото: Getty Images

Спектакль произвел фурор, зрители аплодировали стоя. Изначально планировалось два театральных вечера с Беллуччи, но ажиотаж был столь велик, что количество спектаклей увеличили до трех.

Премьера пьесы "Мария Каллас: письма и воспоминания" состоялась еще в 2019 году, в Париже. Но актриса призналась, что каждый раз переживает, выходя на сцену и исполняя трагическую роль гениальной оперной певицы.

Мария Каллас — одна из величайших оперных певиц XX века. Она была настоящей звездой, которая блистала на величайших оперных сценах мира. Каллас снималась у Дзефирелли и Пазолини, и много лет была возлюбленной знаменитого бизнесмена Аристотеля Онассиса. Пара познакомилась в 1957 году на балу в Венеции и с той поры не расставалась.

[ + – ] Мария Каллас и Аристотель Онассис Фото: Getty Images

Однако, когда Аристотель женился на Жаклин Кеннеди, Каллас разорвала с ним все отношения. Скончалась оперная дива в 53 года в своей парижской квартире. Ее прах развеяли над Эгейским морем. Долгое время ходили слухи, что ее отравила завистница, ее аккомпаниаторша Вассо Деветци.

Напомним, следующий фильм с Беллуччи выходит уже в конце 2021 года. Это сказка под названием "Бефана приходит ночью 2: Происхождение" про добрую ведьму, которая днем работает учительницей, а ночью превращается в волшебницу, владеющую магией и награждающую подарками тех детей, которые хорошо себя ведут.