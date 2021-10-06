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Моніка Беллуччі знялась у ретрообразах для рекламного кампейну Cartier

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Моніка Беллуччі, Cartier, картьє, реклама, рекламна кампанія, ювелірний дім, фотосесія Моніки Беллуччі, ретрообраз
Фото: Instagram Cartier Official

Знімки актриси стали частиною рекламної кампанії бренду

Знаменита актриса Моніка Беллуччі стала зіркою нового рекламного кампейну ювелірного дому Cartier. 57-річна зірка фільмів "Брати Грімм" і "Малена" постала відразу в декількох знакових образах із минулого. Знімки з'явилися в офіційному Instagram бренду.

Фотографував актрису її старий друг Тіємо Сандер, із яким Моніка вже багато раз співпрацювала.

Моніка Беллуччі, Cartier, картьє, реклама, рекламна кампанія, ювелірний дім, фотосесія Моніки Беллуччі
Моніка Беллуччі в рекламному кампейні Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі, Cartier, картьє, реклама, рекламна кампанія, ювелірний дім, фотосесія Моніки Беллуччі, ретрообраз
Моніка Беллуччі в рекламному кампейні Cartier
Фото: Instagram Cartier Official

Знімки стали частиною рекламної кампанії колекції кілець Trinity та колекції годинників Panthère de Cartier. Беллуччі також прорекламувала годинник Santos de Cartier.

На знімках вона з'являлася в класичних ретрообразах минулих років, коли стиль і мода були найбільш упізнаваними.

Беллуччі приміряла вбрання у стилі 1920-х, 1930-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х і три сучасні образи: для одного знімка актриса одягла шкіряний костюм, для другого знімка вибрала шовкову блузку, а для третього, щоб продемонструвати дорогоцінний браслет, вибрала просту чорну сукню.

Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier
Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier

Моніку Беллуччі в описах до знімків представники ювелірного дому вже назвали "мінливою і такою, яка демонструє позачасову красу".