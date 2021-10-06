Моніка Беллуччі знялась у ретрообразах для рекламного кампейну Cartier

Знімки актриси стали частиною рекламної кампанії бренду

Знаменита актриса Моніка Беллуччі стала зіркою нового рекламного кампейну ювелірного дому Cartier. 57-річна зірка фільмів "Брати Грімм" і "Малена" постала відразу в декількох знакових образах із минулого. Знімки з'явилися в офіційному Instagram бренду.

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Фотографував актрису її старий друг Тіємо Сандер, із яким Моніка вже багато раз співпрацювала.

[ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному кампейні Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному кампейні Cartier Фото: Instagram Cartier Official

Знімки стали частиною рекламної кампанії колекції кілець Trinity та колекції годинників Panthère de Cartier. Беллуччі також прорекламувала годинник Santos de Cartier.

На знімках вона з'являлася в класичних ретрообразах минулих років, коли стиль і мода були найбільш упізнаваними.

Беллуччі приміряла вбрання у стилі 1920-х, 1930-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х і три сучасні образи: для одного знімка актриса одягла шкіряний костюм, для другого знімка вибрала шовкову блузку, а для третього, щоб продемонструвати дорогоцінний браслет, вибрала просту чорну сукню.

[ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моніка Беллуччі в рекламному Кампейн Cartier Фото: Instagram Cartier Official

Моніку Беллуччі в описах до знімків представники ювелірного дому вже назвали "мінливою і такою, яка демонструє позачасову красу".