Моника Беллуччи снялась в ретрообразах для рекламного кампейна Cartier

Снимки актрисы стали частью рекламной кампании бренда

Знаменитая актриса Моника Беллуччи стала звездой нового рекламного кампейна ювелирного дома Cartier. 57-летняя звезда фильмов "Братья Гримм" и "Малена" предстала сразу в нескольких знаковых образах из прошлого. Снимки появились в официальном Instagram бренда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фотографировал актрису ее старый друг Тиемо Сандер, с которым Моника уже много раз сотрудничала.

[ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official

Снимки стали частью рекламной кампании коллекции колец Trinity и коллекции часов Panthère de Cartier. Беллуччи также прорекламировала часы Santos de Cartier.

На снимках она появлялась в классических ретрообразах прошлых лет, когда стиль и мода были наиболее узнаваемыми.

Беллуччи примерила наряды в стиле 1920-х, 1930-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х и три современных образа: для одного снимка актриса надела кожаный костюм, для второго снимка выбрала шелковую блузку, а для третьего, чтобы продемонстрировать драгоценный браслет, выбрала простое черное платье.

[ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official [ + – ] Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier Фото: Instagram Cartier Official

Монику Беллуччи в описаниях к снимкам представители ювелирного дома уже назвали "переменчивой и демонстрирующей вневременную красоту".