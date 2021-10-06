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Моника Беллуччи снялась в ретрообразах для рекламного кампейна Cartier

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Моника Беллуччи, Cartier, картье, реклама, рекламная кампания, ювелирный дом, фотосессия моники беллуччи, ретрообраз
Фото: Instagram Cartier Official

Снимки актрисы стали частью рекламной кампании бренда

Знаменитая актриса Моника Беллуччи стала звездой нового рекламного кампейна ювелирного дома Cartier. 57-летняя звезда фильмов "Братья Гримм" и "Малена" предстала сразу в нескольких знаковых образах из прошлого. Снимки появились в официальном Instagram бренда.

Фотографировал актрису ее старый друг Тиемо Сандер, с которым Моника уже много раз сотрудничала.

Моника Беллуччи, Cartier, картье, реклама, рекламная кампания, ювелирный дом, фотосессия моники беллуччи
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
Моника Беллуччи, Cartier, картье, реклама, рекламная кампания, ювелирный дом, фотосессия моники беллуччи, ретрообраз
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official

Снимки стали частью рекламной кампании коллекции колец Trinity и коллекции часов Panthère de Cartier. Беллуччи также прорекламировала часы Santos de Cartier.

На снимках она появлялась в классических ретрообразах прошлых лет, когда стиль и мода были наиболее узнаваемыми.

Беллуччи примерила наряды в стиле 1920-х, 1930-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х и три современных образа: для одного снимка актриса надела кожаный костюм, для второго снимка выбрала шелковую блузку, а для третьего, чтобы продемонстрировать драгоценный браслет, выбрала простое черное платье.

моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
Моника Беллуччи в рекламном кампейне Cartier
Фото: Instagram Cartier Official
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания
моника беллуччи, Cartier, ювелирный дом, картье, реклама, рекламная кампания

Монику Беллуччи в описаниях к снимкам представители ювелирного дома уже назвали "переменчивой и демонстрирующей вневременную красоту".