Монику Беллуччи заметили в компании режиссера Тома Вольфа (фото)

Актриса продемонстрировала свой хороший вкус на элегантные вещи

57-летнюю итальянскую актрису Монику Беллуччи заметили папарацци на борту речного судна в Венеции. Компанию ей составил французский режиссер Том Вольф. В образе total black звезда выглядела точно не на свой возраст. Черный тренч, блузка, брюки клеш и солнцезащитные очки прибавили Монике молодости и элегантности. И, конечно же, к образу. Что объединяет звезду фильмов "Малена" и "Братья Гримм" и французского режиссера, пока неизвестно. Ранее Моника сыграла оперную диву Марию Каллас в моноспектакле Тома Вольфа "Мария Каллас: письма и воспоминания".

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[ + – ] Моника Беллуччи и Том Вольф в Венеции. Фото: legionmedia.ru [ + – ] Моника Беллуччи и Том Вольф в Венеции. Фото: legionmedia.ru

Напомним, в октябре 2021 года Моника Беллуччи стала лицом новой рекламной кампании ювелирного дома Cartier. На снимках с фотосессии она позирует в ретрообразах из прошлого.

Ранее мы сообщали, что дочь Моники Беллуччи от французского актера Венсана Касселя 17-летняя Дева Кассель все чаще появляется на глянцевых обложках, снимается для рекламных кампаний мировых брендов и посещает масштабные фэшн-мероприятия. Дочь звездных родителей взяла от них все лучшее в плане внешности и желания работать, достигая высоких результатов.

Напомним, что Дева — старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Однако у них еще есть дочь Леони, которой в этом году исполнилось 11 лет. В августе 2013 года Моника и Венсан Кассель объявили о разводе.

На данный момент Венсан женат на модели Тине Кунаки. Они воспитывают дочь Амазони Кассель, которая родилась в 2019 году.