Моника Беллуччи продемонстрировала идеальное красное платье (фото)

Наряд, который выбрала Моника Беллуччи для официального мероприятия, делает визуально более стройной свою обладательницу.

57-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала идеальное красное платье. Об этом пишет La Jornada.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Звезда фильма "Малена" посетила конференцию в преддверии премьеры спектакля "Мария Каллас возвращается в Испанию". Итальянская актриса сыграла в пьесе главную роль.

На мероприятие Беллуччи пришла в ярко-красном платье с глубоким декольте и длинными рукавами, что визуально делает более стройной его обладательницу. На ногах бывшей жены Венсана Касселя были черные туфли на каблуке. А как аксессуар к образу звезда добавила черные очки, которые держала в руках во время конференции.

Волосы актрисы были распущены и накручены легкими локонами, а на лице был легкий вечерний макияж.

[ + – ] Моника Беллуччи

Моника Беллуччи в последнее время все чаще появляется на публике и демонстрирует стильные и элегантные образы для женщин, которые хочется подробно рассмотреть и повторить.

[ + – ] Моника Беллуччи

Напомним, 57-летнюю Монику Беллуччи ранее заподозрили в романе с известным режиссером Томом Вольфом.

Также Фокус писал о 17-летней дочери Моники Беллуччи, ступившей на тропу моделинга. Недавно Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье.