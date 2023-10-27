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Стиль життя

Дева Кассель підтвердила нові стосунки (фото)

Дева Кассель та Саул Нанні, донька моніки беллуччі, бойфренд деви кассель, донька венсана касселя
Фото: Instagram/Deva Cassel | Дева Кассель та Саул Нанні

Юна знаменитість показала фото з коханим під час відпочинку на яхті.

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19-річна італійська модель Дева Кассель підтвердила стосунки з новим бойфрендом. Знімками з коханим донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя ділиться в Instagram.

Обранцем юної знаменитості став 24-річний італійський актор та модель Саул Нанні.

"Це правда", — підписала чорно-білі кадри з бойфрендом Дева. На знімках вони позують під час відпочинку на яхті. Зокрема Кассель показала момент їхнього поцілунку.

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Дева Кассель та Саул Нанні

"Чому ти мені зраджуєш", "відписка", "так засмутився, ніби в мене були якісь шанси", — іронічно коментують фоловери зірки подіумів її нову публікацію.

Саул також вже ділився спільними кадрами з коханою у соцмережах.

Дева Кассель та Саул Нанні

Влітку 2022 року італійська модель зустрічалася з Лукою Саландрою. Ексбойфренд доньки Моніки Беллуччі також працював у сфері моделінгу. Втім, через певний час пара розпалася.

Нагадаємо, батько Деви Кассель тим часом показав фото нової коханої після розлучення з моделлю Тіною Кунакі.

Також Фокус писав про розвиток романтичних стосунків Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.