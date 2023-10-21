Моніка Белуччі і Тім Бертон знову вийшли разом на червону доріжку, тримаючись за руки (фото)

Свій роман з Бертоном Белуччі підтвердила в червні, але тільки в жовтні вони дебютували на червоній доріжці як пара.

Related video

59-річна італійська модель і акторка Моніка Белуччі вдруге поспіль з'явилася на публіці разом із 65-річним американським режисером Тімом Бертоном. Пара, яка більше не приховує своїх стосунків, відвідала прем'єру фільму "Марія Каллас: Буква E Memorie", де італійка зіграла роль легендарної оперної співачки, пише Daily Mail.

Важливо

Вікова краса та коштовності Cartier: Моніка Белуччі знялася для Madame Magazine

Для заходу Моніка обрала чорну сукню до підлоги, яка облягала її фігуру, діамантові прикраси, а образ завершив чорний клатч.

Бертон традиційно вибрав чорний костюм і окуляри в темній оправі.

Про роман суперзірок чутки ходили давно, ще з лютого, проте сама Белуччі підтвердила їх тільки в травні 2023 року в інтерв'ю виданню Elle France. Тоді вона вперше зізналася в коханні до режисера, підкресливши, що такі зустрічі в житті — дуже велика рідкість. За її словами, вона любить Тіма і дуже поважає режисера Тіма Бертона, творчістю якого захоплюється багато років.

Пара трималася за руки, більше не приховуючи статусу своїх стосунків Фото: Getty

"Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, ніби ми можемо перетворити наші темні аспекти на щось світле, таке, що прощає. У фільмах Тіма Бертона про це багато говориться", — зазначила вона.

До того як почати зустрічатися з Бертоном, Моніка кілька років була сама. У 2019-му акторка розлучилася з молодим художником Ніколя Лефевром, а до нього була одружена з Венсаном Касселем з 1997 по 2013 рік. Вона народила французькому акторові доньок Деву, яка зараз успішна модель і акторка-початківець, і Леоні.

Бертон, зі свого боку, тривалий час перебував у стосунках з акторкою Геленою Бонем Картер, яку неодноразово знімав у своїх картинах, але 2014 року, після 13 років спільного життя, вони розлучилися. Гелена народила Тіму сина Біллі та доньку Нелл.

Раніше Фокус писав про те, які стосунки у Моніки Белуччі з батьком її дітей, Венсаном Касселем. За її словами, вони досі спілкуються.

"Ми давно розлучилися, але, з іншого боку, якщо ви стали батьками, то ви залишаєтеся батьками все життя. Це прекрасно, коли є стосунки заради дітей, якщо це можливо", — зазначила вона.