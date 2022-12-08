Вікова краса та коштовності Cartier: Моніка Белуччі знялася для Madame Magazine

Акторка багато років є амбасадоркою ювелірного дому.

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58-річна акторка та модель Моніка Белуччі стала героїнею січнево-лютневого номера журналу Madame, з'явившись на його сторінках у розкішних і жіночних образах, а також в прикрасах ювелірного дому Cartier, амбасадоркою якого вона є багато років.

На обкладинці видання акторка позує в прозорій блузі, розшитій паєтками, та не приховує відсутність нижньої білизни.

У процесі зйомки вона також приміряла елегантні штанні костюми, елегантні чорні сукні з високими шкіряними рукавичками, кашемірове пальто й блискучий чорний плащ.

На пальцях і на шиї знаменитості сяяли оригінальні прикраси, що додали блиску й без того розкішним образам.

Фото: MADAME

Окрім фотосесії, акторка відповіла на 35 запитань журналістів. Зокрема, вона зізналася, що дуже любить поїсти, а незадовго до зйомок разом зі своєю подругою насолоджувалась панетоне, італійським пирогом зі здобного тіста із сухофруктами.

Моніка сама часто проводить час на кухні. За її словами, найпростіші речі виходять у неї найсмачніше. Найбільше похвал Моніці дістається за її "пасту з помідорами та базиліком". Вона обожнює солодке й пасту, що дивним чином робить її фігуру тільки кращою.

На питання, що в людині Моніка вважає найкрасивішим, та відповіла, що це — "благородна душа". Своїм успіхом Белуччі зобов'язана бажанню відкривати нове, а найкращою річчю в гардеробі назвала "маленьку чорну сукню".

Також красуня зізналася, що її дочки Дева та Леоні, яких вона народила в шлюбі з Венсаном Касселем, навчають її абсолютної любові. Тому не дивно, що після довгого дня для неї особливо важливим є одне — спілкування з дочками. Перше, що вона робить, приходячи додому, — цілує їх.

Нагадаємо, старша донька Белуччі вирішила піти стопами матері й незабаром зніметься у своєму першому фільмі.