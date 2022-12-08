Возрастная красота и драгоценности Cartier: Моника Белуччи снялась для Madame Magazine

Актриса много лет является амбассадором ювелирного дома.

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58-летняя актриса и модель Моника Белуччи стала героиней январско-февральского номера журнала Madame, появившись на его страницах в роскошных и женственных образах, а также в украшениях ювелирного дома Cartier, амбассадором которого она является много лет.

На обложке издания актриса позирует в прозрачной блузе, расшитой пайетками и не скрывающей отсутствие нижнего белья.

В процессе съемки она также примерила элегантные брючные костюмы, элегантные черные платья с высокими кожаными перчатками, кашемировое пальто и блестящий черный плащ.

На пальцах и на шее знаменитости блестели оригинальные украшения, добавляющие блеска и без того роскошным образам.

Фото: MADAME

Кроме фотосессии, актриса ответила на 35 вопросов журналистов. В частности, она призналась, что очень любит поесть, а незадолго до съемок вместе со своей подругой наслаждалась панеттоне, итальянским пирогом из сдобного теста с сухофруктами.

Моника и сама часто проводит время на кухне. По ее словам, самые простые вещи получаются у нее вкуснее всего. Больше всего похвал Монике достается за ее "пасту с помидорами и базиликом". Она обожает сладкое и пасту, что странным образом делает ее фигуру только лучше.

На вопрос, что в человеке Моника считает самым красивым, та ответила, что это – "благородная душа". Своим успехом Белуччи обязана желанию открывать новое, а лучшей вещью в гардеробе назвала "маленькое черное платье".

Также красавица призналась, что ее дочери Дева и Леони, которых она родила в браке с Венсаном Касселем, учат ее абсолютной любви. Поэтому неудивительно, что после долгого дня для нее особенно важно одно: общение с дочерьми. Первое, что она делает, приходя домой, – целует их.

Напомним, старшая дочь Белуччи решила пойти по стопам матери и вскоре снимется в своем первом фильме.