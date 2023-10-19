У прикрасах Cartier та джинсах: Дева Кассель знялася для Elle (фото)
Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя стала героїнею нового випуску іспанського глянцю.
19-річна італійська модель Дева Кассель прикрасила обкладинку листопадового номеру журналу Elle Іспанія. Про це донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя повідомила у своєму Instagram.
На фото юна знаменитість постала в чорному діловому костюмі — штанах та піджаку від Chloe із золотими ґудзиками. Волосся Деви було зібране в елегантну зачіску ззаду. Її образ доповнили золоті прикраси від Cartier та легкий макіяж.
На іншій обкладинці вона також позувала в штанах. Лише цього разу в джинсах від Levi's та піджаку від Celine.
"Праця в моді робить вас більш усвідомленими, ви вчитесь позиціювати своє тіло і отримуєте безпеку, але мені є чому навчитися. Мої батьки заохотили мене веселитися, чим б я не займалася, не думати занадто багато", — розповідала виданню юна модель.
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"Це красиво, гарно і класно", "Красуня", "Ти будеш суперзіркою", — коментують нову зйомку Деви її фоловери.
Зірка подіумів та соцмереж — дочка італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Зіркова пара розлучилася у 2013, проживши у шлюбі 14 років та виховавши двох спадкоємиць — Деву та Леоні.
Беллуччі вже відреагувала на нову зйомку старшої доньки, перепостивши публікацію у свій Instagram-профіль.
Нагадаємо, Дева Кассель знялася топлес для реклами модного бренду.
Також Фокус писав про появу доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя на показі Dior у Мумбаї.