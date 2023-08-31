Дева Кассель знялася топлес у рекламній кампанії модного бренду

Дівчина приміряла найтрендовіші речі сезону осінь-зима 2023-2024.

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18-річна дочка італійської акторки і моделі Моніки Белуччі та французького актора Венсана Касселя, Дева Кассель, взяла від своїх батьків найкраще і зараз з однаковим успіхом підкорює як кінематограф, так і індустрію моди. Дівчина стала обличчям рекламної кампанії Sisley осінь-зима 2023-2024, позуючи П'єру-Анжу Карлотті, а також розповіла Vogue Italia про своє ставлення до моди і професії.

На фото юна знаменитість демонструє найтрендовіші речі найближчих місяців: джинси з високою посадкою, довге пряме пальто, шкіряну мініспідницю і мереживну сорочку. Кілька знімків — досить провокаційні, оскільки Діва позує топлес, прикривши груди руками.

"Для мене позування — це завжди незвичайний досвід, я можу трансформуватися в одну мить. Ми з Sisley знімалися в чудовому замку, і все було дуже весело і захоплююче... Мода завжди займала дуже важливе й особливе місце в моєму серці. Мені подобається одягатися за настроєм, слідуючи тій "атмосфері", яка найкраще відображає мене в даний момент. Я віддаю перевагу темним відтінкам, але іноді вибираю трохи кольору", — зізналася красуня.

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Дева нещодавно знялася в історичному фільмі "Прекрасне літо". Це екранізація однойменного роману Чезаре Павезе режисера Лаури Лукетті. Представлений на останньому кінофестивалі в Локарно, а тепер і на італійських екранах, фільм показує Деву в ролі Амелії, чуттєвої і балакучої моделі, яка приводить Джинію (Йіле Яра Віанелло) в богемний і неоднозначний світ туринських живописців.

"Камера викликає інші відчуття, ніж сама камера, і це мене дуже заінтригувало. У дитинстві я часто ходила за лаштунки до батьків, і мені було цікаво спостерігати за композицією простору, матеріалізацією ідеї. Участь у кінопроєкті дала мені змогу пережити моменти величезної напруженості, які допомогли мені вирости", — каже вона.

За словами Діви, її батьки давали їй поради, але дозволяли ухвалювати власні рішення і робити власні помилки:

Зараз дівчина вживається в роль Анжеліки Седари в серіалі Netflix "Леопард", заснованому на романі Томазі ді Лампедузи. Це новий проєкт режисерів Тома Шенкленда, Джузеппе Капотонді та Лаури Лукетті, який вийде на екрани наприкінці 2023 року.

"Для мене велика честь бути обраною на таку знакову роль і мати можливість працювати з надзвичайно талановитими професіоналами. Ми робимо чудову роботу, я багато вчуся і стараюся з усіх сил", — наголосила Дева.

Раніше Фокус писав, що міс Кассель знялася для обкладинки журналу в напівпрозорому бюстгальтері.