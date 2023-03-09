Дочка Моніки Беллуччі знялася для обкладинки журналу у напівпрозорому бюстгальтері

Дева Кассель позувала в білизні від Dior та коштовностях Cartier.

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Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева у свої 18 років може похвалитися дуже успішною модельною кар'єрою, контрактом із Dolce & Gabbana та не однією престижною обкладинкою. На досягнутому дівчина зупинятись не збирається, свідченням чого – нова кавер-сторі для журналу Wonderland.

На обкладинці Дева позує у розкішному чорному напівпрозорому мереживному бюстгальтері без кісточок Dior та вуалі. Образ доповнюють сережки Cartier.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel Фото: Instagram/Deva Cassel

На другому варіанті обкладинки дівчина демонструє свою чудову красу, дивлячись через скло в об'єктив фотографкою Еллен фон Унверт. Окрім неї, до команди, яка готувала модель до зйомок, увійшли Лівія Вурлакіду, Апарна Аджі та Гаррі Фіцджеральд, які працювали над художнім оформленням, перукар Едуардо Браво, візажистка Дайна Даггер та майстер манікюру Едрієнн Сотер.

Раніше Дева вже з'являлася на обкладинці турецького Vogue, а також позувала разом із матір'ю.

Раніше Фокус писав про те, що Дева Кассель стала зіркою показу осінньої колекції Dior, який пройшов у Парижі у саду Тюїльрі. Вона виглядала бездоганно в оригінальному тренчі з картою французької столиці та укладкою в стилі ретро.

Щодо самої Моніки Беллуччі, то вона теж дала привід ЗМІ знову говорити про неї після того, як почала зустрічатися з режисером Тімом Бертоном.