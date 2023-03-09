Дочь Моники Белуччи снялась для обложки журнала в полупрозрачном бюстгальтере

Дева Кассель позировала в белье от Dior и драгоценностях Cartier.

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Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева в свои 18 лет может похвастаться очень успешной модельной карьерой, контрактом с Dolce & Gabbana и не одной престижной обложкой. На достигнутом девушка останавливаться не собирается, свидетельством чему – новая кавер-стори для журнала Wonderland.

На обложке Дева позирует в роскошном черном полупрозрачном кружевном бюстгальтере без косточек Dior и вуали. Образ дополняют серьги Cartier.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel Фото: Instagram/Deva Cassel

На втором варианте обложки девушка демонстрирует свою потрясающую красоту, глядя через стекло в объектив фотографа Эллен фон Унверт. Кроме нее, в команду, готовившую модель к съемкам, вошли Ливия Вурлакиду, Апарна Аджи и Гарри Фицджеральд, работавшие над художественным оформлением, парикмахер Эдуардо Браво, визажист Дайна Даггер и мастер маникюра Эдриенн Сотер.

Ранее Дева уже появлялась на обложке турецкого Vogue, а также позировала вместе с матерью.

Ранее Фокус писал о том, что Дева Кассель стала звездой показа осенней коллекции Dior, который прошел в Париже в саду Тюильри. Она выглядела безупречно в оригинальном тренче с картой французской столицы и укладкой стиле ретро.

Что касается самой Моники Белуччи, то она тоже дала повод СМИ снова говорить о ней после того, как начала встречаться с режиссером Тимом Бертоном.