Дева Кассель пришла с ретро-укладкой и в тренче с картой Парижа на показ Dior

В Париже продолжается Неделя моды. В рамках громкого события в саду Тюильри состоялся показ осенней коллекции Dior, на котором звездой стала Дева Кассель.

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Показ дома моды Dior стал настоящим событием на Неделе моды в Париже. Поздравить креативного директора бренда Марию Грацию Кюри пришли многие селебрити – Шарлиз Терон, Галь Гадот, Александра Даддарио и Дева Кассель. Дева опубликовала несколько фото с показа в своем Instagram.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Кассселя блистала в оригинальном тренче с картой Парижа. В общем она решила одеться в ретро-стиле, дополнив образ чулками в сетку, классическими туфлями на шпильке и уложив волосы в духе 1950-х.

[ + – ] Дева Кассель на показе Dior Фото: Getty Images

18-летняя Дева Кассель, как известно, начала модельную карьеру еще в 14 лет. Сейчас она является амбассадором бренда Dior.

Комментируя я фото с показа, которые она выложила в Instagram, ее отец, Венсан Кассель написал: "Моя любовь" и добавил пару смайликов с сердечками.

Венсан, который сейчас женат на модели Тине Кунаки и воспитывает младшую дочь Амазонию, очень гордится старшей дочкой и часто сидит в первых рядах на показах, в которых она принимает участие.

[ + – ] Дева Кассель на показе Dior

А показ Dior был вдохновлен "сильными женщинами", и, в частности, сестрой легендарного Кристиана Диора – Катриной. О ней скоро выйдет биографический сериал, и главную роль в нем сыграла Мэйси Уильямс, звезда "Игры престолов".

Актриса уже рассказала, что для роли ей пришлось сильно похудеть и сбрить волосы.

[ + – ] Дева Кассель на показе Dior

А что касается Девы Кассель, то она также получила первую роль в кино. Дева снимется в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти "Прекрасное лето".