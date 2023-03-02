Дева Кассель прийшла з ретро-укладкою і в тренчі з картою Парижа на показ Dior

У Парижі триває Тиждень моди. У межах гучної події у саду Тюїльрі відбувся показ осінньої колекції Dior, на якій зіркою стала Дева Кассель.

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Показ будинку моди Dior став справжньою подією на Тижні моди в Парижі. Привітати креативну директорку бренду Марію Грацію Кюрі прийшло багато селебріті — Шарліз Терон, Галь Гадот, Александра Даддаріо та Дева Кассель. Дева опублікувала кілька фото з показу в своєму Instagram.

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя виблискувала в оригінальному тренчі з картою Парижа. Загалом вона вирішила одягнутися в ретро-стилі, доповнивши образ панчохами в сітку, класичними туфлями на шпильці та уклавши волосся у дусі 1950-х.

[ + – ] Дева Кассель на показі Dior Фото: Getty Images

18-річна Дева Кассель, як відомо, розпочала модельну кар'єру ще в 14 років. Нині вона є амбасадоркою бренду Dior.

Коментуючи фото з показу, які вона виклала в Instagram, її батько, Венсан Кассель написав: "Моя любов" і додав кілька смайликів із сердечками.

Венсан, який зараз одружений з моделлю Тіною Кунакі та виховує молодшу дочку Амазонію, дуже пишається старшою донькою і часто сидить у перших рядах на показах, в яких вона бере участь.

[ + – ] Дева Кассель на показі Dior

А показ Dior був натхненний "сильними жінками", зокрема сестрою легендарного Крістіана Діора — Катріною. Про неї незабаром вийде біографічний серіал, і головну роль у ньому зіграла Мейсі Вільямс, зірка "Гри престолів".

Акторка вже розповіла, що для ролі їй довелося сильно схуднути та поголити волосся.

[ + – ] Дева Кассель на показі Dior

А щодо Деви Кассель, то вона також отримала першу роль у кіно. Дева зніметься у фільмі італійського режисера Лаури Лучетті "Прекрасне літо".