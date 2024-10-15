43-річна Адріана Ліма натякнула на своє повернення в шоу Victoria's Secret (відео)

Шоу Victoria's Secret повертається до свого звичного формату з розкішними ангелами.

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Бразильська супермодель Адріана Ліма повернеться в грандіозне шоу Victoria's Secret, яке відбудеться вже сьогодні, 15 жовтня. Про те, що вона знову вийде на подіум через шість років після останнього свого показу, знаменитість натякнула у відео, опублікованому на сторінці білизняного бренду. У ролику модель оголосила, що повернеться на показ мод у кумедній формі. У кліпі Ліма сідає в таксі та каже водієві: "Я їду додому".

Потім водій відповідає, що не знає, де вона живе, тож Адріана перепрошує.

"Ви можете підкинути мене до показу Victoria's Secret? Я повернулася!" — вимовляє вона зі щасливою посмішкою.

"Гей, ми зберігали секрет, але більше не можемо!" — свідчить підпис до відео.

Історія Ліми з Victoria's Secret налічує десятиліття, починаючи з 2000 року. Вона оголосила, що йде з бренду в листопаді 2018 року після 20 років роботи з ними і участі в 18 показах мод. Тоді вона розповіла People про те, наскільки важливим був її останній показ.

Показ колекції відбудеться 15 вересня

"Я думаю, цей рік стане найяскравішим моментом у моїй кар'єрі. Це був мій 18-й показ мод, і я все ще так само схвильована, як і в перший день. Мені завжди подобається виходити на подіум і брати участь у шоу Victoria's Secret. Це моє улюблене заняття", — зізналася знаменитість.

2019 року щорічний показ нової колекції VS скасували через негативну реакцію на відсутність різноманітності тіл, і повернувся 2021-го із запуском VS Collective, спрямованого на те, щоб підштовхнути бренд більше до того, чого хочуть жінки.

Ліма відвідала захід Victoria's Secret, що просуває їхній художній фільм The Tour у вересні 2023 року, що ознаменувало нову еру для компанії. Картину присвятили "новим світовим першопрохідцям із різних мистецьких дисциплін, які творять на своїх власних умовах".

"Я відчуваю це як жінка, яка все ще залишається в моді — мені 42 роки, і я багатодітна мама, тому я відчуваю, що мене все ще вшановують на цьому етапі мого життя. Здорово бачити, що незалежно від того, на якому етапі життя ти перебуваєш, для моїх дітей і нових моделей це надихає", — сказала вона тоді.

Раніше Фокус писав, як Адріана Ліма ставиться до критики її зовнішності.