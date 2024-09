У стилі Б'янки Цензорі: співачка Тейлор Момсен вийшла на червону доріжку топлес (фото)

Дівчина демонструвала публіці кубики преса і абсолютно не бентежилася відсутності спідньої білизни.

31-річна американська акторка Тейлор Момсен, яка також є солісткою рок-гурту The Pretty Reckless, відвідала показ мод KidSuper's Funny Business Comedy в Нью-Йорку, поставши на килимовій доріжці в дуже сміливому образі, пише Mirror.

Тейлор була одягнена в чорну куртку з сірими смугами і відповідні штани, завершивши образ чорним поясом і черевиками на платформі. Під курткою у неї не було абсолютно нічого. На соски вона наклеїла чорну стрічку і демонструвала публіці кубики свого преса.

На сторінці в соцмережі Тейлор похвалила захід.

"Незаймані очі і брудні погляди, і прекрасний час з @kidsuper на одному з найкумедніших модних заходів, на яких я коли-небудь була! Дякую @dougieplaylist і всій команді за те, що запросили мене! @lovesac @puma @bfa @nyfw макіяж", — ідеться в підписі. На фотографіях дівчина позує в тому ж ансамблі, що була на показі.

Захід у рамках Тижня моди в Нью-Йорку провів Марлон Вайанс, а на сцену вийшли коміки в одязі з колекції осінь/зима 2024 від Kid Super. Тейлор ще з дитинства знімалася в кіно, включно зі "Школою шпигунів", "Аутсайдером" і "Дітьми шпигунів 2: Острів нездійснених надій".

У шестирічному віці вона з'явилася в картині "Грінч — викрадач Різдва", а також була зіркою в мильній опері "Пліткарка" з 2007 по 2012 рік, де зіграла Дженні Гамфрі.

"Я пішла з "Пліткарки", тепер гастролюю і граю в групі, і це, загалом-то, все, чого я хочу. Сподіваюся, я зможу займатися тільки цим до кінця свого життя", — говорила вона.

У 14 років Момсен підписала контракт з елітним модельним агентством IMG.

Pretty Reckless, де співає Тейлор, випустили чотири студійні альбоми, останній з яких Death by Rock and Roll вийшов 2021 року. Вони також випустили збірку Other Worlds 2022 року.

