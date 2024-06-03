Співачку Тейлор Момсем під час виступу вкусив кажан (відео)

Артистку вже прозвали дівчинкою-кажаном. Їй належить пройти двотижневий курс уколів від сказу.

30-річна американська співачка, модель і акторка Тейлор Момсен, найвідоміша роллю Дженні Гамфрі в "Пліткарці", потрапила до заголовків газет після того, як під час концерту свого рок-гурту The Pretty Reckless, який виступав на розігріві AC/DC в іспанському місті Севілья, стала жертвою кажана на очах у тисяч глядачів, пише Sky News.

Під час виконання пісні "Witches Burn" ("Відьми горять") фанати почали голосно кричати і на щось показувати співачці. Артистка запитала їх, на що вони вказують, перш ніж усвідомити, що сталося.

"У мене на нозі зараз кажан, може хто-небудь мені допомогти?" — спокійно сказала вона в мікрофон.

Публіка зауважила її стриману реакцію на страшну подію.

"Я, мабуть, справді відьма", — сказала Момсен, коли її колеги по групі та співробітники за лаштунками намагалися зняти з ноги кажана.

Коли їм це вдалося, Тейлор сказала:

"Дякую. Усе гаразд, і з кажаном усе гаразд. Він стане моїм новим другом".

Після виступу Момсен відвезли в лікарню, де їй зробили профілактичне щеплення від сказу.

"Він був милим, але так, він мене укусив... Тож щеплення від сказу на наступні два тижні", — написала артистка в Instagram.

Вона також поділилася фото слідів укусів, на якому видно чотири червоні колоті рани на стегні.

Співробітники лікарні назвали співачку "дівчинкою-кажаном", побачивши цю історію в місцевих новинах, повідомила Момсен у своєму пості.

Дехто порівнює інцидент з кажаном із моментом, коли рок-легенда Оззі Осборн відкусив голову рукокрилій істоті 42 роки тому.

"Це був лише спосіб Оззі перекласти відповідальність. Тебе обрали принцесою темряви", — написав один із користувачів X.

The Pretty Reckless підтримують AC/DC протягом усього туру Power Up, який завершиться на лондонському стадіоні Вемблі на початку липня.

Раніше Фокус писав, що гігантський кажан "зростом з людину" налякав містян.