Зникомий вид: гігантський кажан "зростом із людину" налякав містян (фото)

Представники цього виду не бояться людей і часто зустрічаються в лісах поблизу населених пунктів.

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Гігантський кажан, відомий також як золотиста летюча лисиця, "розміром з людину" налякав жителів Філіппін. Детальніше про це пише таблоїд Daily Star.

Опубліковані в соціальних мережах фотографії викликали бурхливу реакцію у користувачів. На них зображена тварина з крилами, обгорнутими навколо тіла "в людський зріст". Юзери шоковані феноменальними розмірами птаха, а дехто навіть назвав його "справжнім монстром".

Насправді гігантські летючі лисиці не становлять небезпеки: вони травоїдні та харчуються інжиром, фруктами та листям. Представники цього виду не бояться людей і часто зустрічаються в лісах поблизу населених пунктів. Однак коли відчувають реальну небезпеку, то можуть тікати в густі ліси й ночувати на важкодоступних схилах.

Юзери шоковані феноменальними розмірами птаха, а дехто навіть назвав його "справжнім монстром". Фото: Twitter

За словами експертів, однією з найбільш дивних особливостей гігантських летючих лисиць є їхній ритуал спарювання, під час якого самець може кусати самку за шию.

Хоча гігантські летючі лисиці можуть здатися дивними й навіть трохи страхітливими, вони є важливою частиною екосистеми, адже беруть участь у запиленні рослин та поширення насіння, а це відіграє важливу роль у збереженні тропічних лісів.

До слова, летючі лисиці водяться тільки в джунглях Філіппін, позаяк не виживають у холоднішому кліматі.

"Їхні величезні розміри викликають у багатьох справжній жах, але насправді вони невеликі – розміром з собаку. Цей вид не зміг би вижити в дикій природі у Великобританії, оскільки для виживання йому потрібні тропічні температури. До того ж летючі лисиці харчуються великою кількістю плодів фікусів, які тут не ростуть", – пояснила Френкі Хобро, директор зоопарку Англсі.

Хоча гігантські летючі лисиці можуть здатися дивними й навіть трохи страхітливими, вони є важливою частиною екосистеми. Фото: Twitter

До речі, летючі лисиці перебувають під загрозою зникнення. Руйнування природного середовища існування та браконьєрство заради прибутку призвели до значного скорочення чисельності представників цього виду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у США пенсіонерки подали до суду на компанію AirBnB, яка надає вибір орендованого житла, після того, як на них в орендованому будинку напали "скажені" кажани.

Крім того, Шарлотта Глейзер з міста Райд, що на острові Уайт (Велика Британія), пережила справжній шок, коли повернулася додому у День святого Валентина й побачила, що її будинок повністю розгромлений борсуком. Експерти пояснюють, що подібні "вторгнення" трапляються не так уже й рідко. Зазвичай все пояснюється тим, що звірі шукають їжу або схованку від негоди чи хижаків.