Розміром із людину: моторошне фото гігантського кажана лякає людей у соцмережах (фото)

Знімок величезної моторошної літаючої тварини був зроблений ще 3 роки тому. Відтоді люди в соцмережах стверджують, що вона викликає кошмари і є причиною безсонних ночей.

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У соціальних мережах з'явилася фотографія гігантського кажана, зроблена у Філіппінах. Знімок привів багатьох користувачів у жах, але насправді розмір тварини значно менший. Про це пише The Mirror.

Кажани зазвичай асоціюються з Хелловіном і вампірами, оскільки деякі види харчуються кров'ю, тому не дивно, що вигляд чогось, "схожого на людину, у найреалістичнішому у світі костюмі кажана" викликав страх у людей.

Фотографія, якою поділилися у Twitter, була зроблена влітку 2020 року. Відтоді люди в соцмережах стверджують, що вона викликає кошмари і є причиною безсонних ночей.

"Пам'ятаєте, я розповідав вам про те, що на Філіппінах водяться кажани в людський зріст? Так, це те, про що я говорив", — підписав знімок користувач із ніком AlexJoestar622.

На фотографії зображено гігантського золотистого кажана. Це великий фруктоїдний кажан, що мешкає на азійському архіпелазі. Цю тварину зазвичай вважають мегабатом, але вона не така висока, як багато хто побоювався.

Секрет криється в примусовій перспективі — трюку камери, який створює оптичну ілюзію Фото: Twitter

Хоча літаючий ссавець значно більший за британського кажана і може мати розмах крил до 5 футів (трохи більше ніж 1,5 метра), що трохи перевищує середній зріст жінок у Великій Британії, сам він виростає всього до фута (30 сантиметрів) і важить близько 1,2 кг. Крім того, у нього найбільша зафіксована довжина передпліччя серед усіх видів кажанів — 8,5 см.

Причина, через яку кажан має такий масивний вигляд, криється в примусовій перспективі — трюку камери, що створює оптичну ілюзію, у цьому разі змушуючи тварину виглядати набагато більшою за звичайну.

Однак це не завадило людям злякатися гігантської крилатої істоти. Зображення на момент публікації новини набрало понад 58 тис. ретвітів і понад 234 тис. лайків. Кажан на знімку розташований далі вперед порівняно з фоном, і цього достатньо, щоб викликати у глядачів страх. Однак залишилися й ті хто вірить у величезний розмір тварини.

"Це нормальне явище на Філіппінах, в Австралії та інших азійських країнах. Боятися нічого. Вони дуже невинні і є родичами оленів і коней. У них вегетаріанська дієта. Якби не вони, не було б насіння, яке поширюється для посадки фруктових дерев", — написав один із користувачів.

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