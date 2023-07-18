"Він мене любить": жінці заборонили відвідувати зоопарк після "стосунків" із шимпанзе (відео)

Жінці заборонили відвідувати самця шимпанзе в зоопарку після того, як влада визнала їхні "стосунки" шкідливими для соціалізації примата з іншими тваринами.

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У Бельгії Аді Тіммерманс, якій через любов до шимпанзе заборонили відвідувати зоопарк, дозволили повернутися, але тільки за однієї умови. Про це пише Daily Star.

У 2021 році жінка здобула широку популярність після того, як з'ясувалося, що вона регулярно відвідує зоопарк Антверпена і дуже прив'язалася до шимпанзе, якого вона відвідувала протягом чотирьох років. Аді заявила, що вона і Чіта були б дуже засмучені, якби їм більше не дозволили бачитися. Жінка схарактеризувала їхні стосунки як "справжні" і вважала свої почуття взаємними.

"Я люблю цю тварину, а вона любить мене. У мене більше нічого немає. Чому вони хочуть забрати його?", — говорила тоді засмучена жінка.

Щотижневі зустрічі передбачали поцілунки та махання руками через скло вольєра шимпанзе. Однак їхнім зустрічам прийшов кінець, оскільки в зоопарку заявили, що нестача спілкування з іншими тваринами негативно позначалася на соціалізації Чіти. Співробітники вказали на те, що більшу частину дня він перебуває з іншими шимпанзе, і важливо, щоб він міг добре з ними ладнати, але Чіта не зблизився з новими шимпанзе, з якими його познайомили.

Щотижневі зустрічі включали в себе поцілунки і махання руками через скло вольєра шимпанзе Фото: ATV

Видання зазначає, що ця історія призвела до того, що Тіммерманс було довічно заборонено відвідувати зоопарк. Однак через тиждень заборону було скасовано, і керівництво зоопарку дозволило їй повернутися, якщо вона змінить свою поведінку.

"Ми лише попросили пані Тіммерманс змінити свою поведінку щодо цієї конкретної тварини. Заборони на відвідування Чіти немає, для жодного відвідувача на цей час. Він — виняток: він ріс із людьми вдома і потрапив у зоопарк майже 30 років тому. Він, як і раніше, любить людей, але для його здоров'я йому необхідно якомога більше перебувати в групі шимпанзе. Ми попросили пані Тіммерманс дозволити йому бути серед шимпанзе, не залишатися з ним занадто довго і не привертати його увагу. Ми сподіваємося, що вона буде так чинити й надалі", — розповіла Ілзе Сегерс, менеджер зі зв'язків із громадськістю зоопарку, журналу People.

Спочатку молодого шимпанзе віддали в зоопарк у віці, коли він став некерованим, і він провів у неволі 30 з останніх 38 років, повідомляє New York Post.

Чіта дуже доброзичливий до людей, що не найкращим чином позначається на його стосунках із собі подібними. У 2008 році він навіть був серйозно поранений під час бійки з іншими самцями шимпанзе.

Раніше Фокус писав, що розлючений шимпанзе кинув пляшкою в дівчину з телефоном. Самця явно обтяжувала увага публіки, він стрибав у межах відведеної йому території зоопарку, а потім схопив пляшку. Удар спричинив кровотечу в ділянці ока, постраждав і телефон, що випав із рук.

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