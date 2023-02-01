"Пішла із зоопарку в крові": розлючений шимпанзе кинув пляшкою в дівчину з телефоном (відео)

Самця шимпанзе явно обтяжувала увага публіки, він стрибав у межах відведеної йому території зоопарку, а потім схопив пляшку. Удар викликав кровотечу в районі ока, постраждав телефон, що випав із рук.

Related video

На кадрах, знятих у зоопарку китайського округу Наннін, видно, як шимпанзе запускає пляшку з мінеральною водою в дівчину, яка вирішила зробити відео з твариною. Пляшка поцілила в область ока. Про це повідомляє Metro.

Самця шимпанзе явно обтяжувала увага публіки, він стрибав у межах відведеної йому території зоопарку, а потім схопив пляшку з водою та запустив у відвідувачів.

[ + – ] Мавпа напала на жінку в зоопарку Китаю

Мама дівчини, ім'я та вік якої не називають, розповідала, як вони разом добре проводили час у зоопарку, але тут її дочка зненацька отримала травму ока.

[ + – ] Мавпа кидає пляшку

Удар пляшкою спричинив кровотечу, але, за даними місцевих ЗМІ, пошкодження було незначним. Пошкодився телефон, що випав із рук.

[ + – ] Мавпа напала на жінку: наслідки

Після того, як мавпа напала на жінку, серед зоозахисників спалахнула бурхлива дискусія, деякі звинувачували туристів у тому, що ті зайве потривожили тварину. Інші ж назвали поведінку примата небезпечною для людей і попросили закрити його в клітці.

Кілька тижнів тому в тому ж зоопарку мавпа кидалася у відвідувачів грудками землі. Не повідомляється, чи це була одна й та ж тварина.

Нагадаємо, що в Австралії акула напала на 8-річного хлопчика, намагаючись відібрати впійману рибу. Дитина витягла рибу з води прямо перед носом хижака.

Раніше Фокус повідомляв, що плавців на австралійському пляжі врятували від акул за допомогою дрона. Власник пристрою вчасно попередив рятувальників про присутність хижаків у водах біля берега.