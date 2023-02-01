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"Пішла із зоопарку в крові": розлючений шимпанзе кинув пляшкою в дівчину з телефоном (відео)

напад мавп на людину
Фото: Скриншот | Мавпа в китайському зоопарку

Самця шимпанзе явно обтяжувала увага публіки, він стрибав у межах відведеної йому території зоопарку, а потім схопив пляшку. Удар викликав кровотечу в районі ока, постраждав телефон, що випав із рук.

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На кадрах, знятих у зоопарку китайського округу Наннін, видно, як шимпанзе запускає пляшку з мінеральною водою в дівчину, яка вирішила зробити відео з твариною. Пляшка поцілила в область ока. Про це повідомляє Metro.

Самця шимпанзе явно обтяжувала увага публіки, він стрибав у межах відведеної йому території зоопарку, а потім схопив пляшку з водою та запустив у відвідувачів.

Мавпа напала на жінку в зоопарку Китаю

Мама дівчини, ім'я та вік якої не називають, розповідала, як вони разом добре проводили час у зоопарку, але тут її дочка зненацька отримала травму ока.

Мавпа кидає пляшку Fullscreen
Мавпа кидає пляшку

Удар пляшкою спричинив кровотечу, але, за даними місцевих ЗМІ, пошкодження було незначним. Пошкодився телефон, що випав із рук.

мавпа напала на жінку Fullscreen
Мавпа напала на жінку: наслідки

Після того, як мавпа напала на жінку, серед зоозахисників спалахнула бурхлива дискусія, деякі звинувачували туристів у тому, що ті зайве потривожили тварину. Інші ж назвали поведінку примата небезпечною для людей і попросили закрити його в клітці.

Кілька тижнів тому в тому ж зоопарку мавпа кидалася у відвідувачів грудками землі. Не повідомляється, чи це була одна й та ж тварина.

Нагадаємо, що в Австралії акула напала на 8-річного хлопчика, намагаючись відібрати впійману рибу. Дитина витягла рибу з води прямо перед носом хижака.

Раніше Фокус повідомляв, що плавців на австралійському пляжі врятували від акул за допомогою дрона. Власник пристрою вчасно попередив рятувальників про присутність хижаків у водах біля берега.