"Ушла из зоопарка в крови": разъяренный шимпанзе бросил бутылкой в девушку с телефоном (видео)
Самца шимпанзе явно тяготило внимание публики, он прыгал в пределах отведенной ему территории зоопарка, а затем схватил бутылку. Удар вызвал кровотечение в районе глаза, пострадал и выпавший из рук телефон.
На кадрах, запечатленных в зоопарке китайского округа Наньнин, видно, как шимпанзе запускает бутылку с минеральной водой в девушку, которая решила сделать видео с животным. Бутылка попала в область глаза. Об этом сообщает Metro.
Самца шимпанзе явно тяготило внимание публики, он прыгал в пределах отведенной ему территории зоопарка, а затем схватил бутылку с водой и запустил в собравшихся посетителей.
Мама девушки, имя и возраст которой не называют, рассказывала, как они вместе хорошо проводят время в зоопарке, но тут ее дочь неожиданно получила травму глаза.
Удар бутылкой вызвал кровотечение, но, по данным местных СМИ, повреждение было незначительным. Повредился также выпавший из рук телефон.
После того, как обезьяна напала на женщину, среди зоозащитников разгорелась бурная дискуссия, некоторые обвиняли туристов в том, что те излишне потревожили животное. Другие же назвали поведение примата опасным для людей и попросили закрыть его в клетке.
Несколько недель назад в том же зоопарке обезьяна бросалась в посетителей комками земли. Не сообщается, было ли это одно и то же животное.
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