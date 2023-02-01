"Ушла из зоопарка в крови": разъяренный шимпанзе бросил бутылкой в девушку с телефоном (видео)

Самца шимпанзе явно тяготило внимание публики, он прыгал в пределах отведенной ему территории зоопарка, а затем схватил бутылку. Удар вызвал кровотечение в районе глаза, пострадал и выпавший из рук телефон.

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На кадрах, запечатленных в зоопарке китайского округа Наньнин, видно, как шимпанзе запускает бутылку с минеральной водой в девушку, которая решила сделать видео с животным. Бутылка попала в область глаза. Об этом сообщает Metro.

Самца шимпанзе явно тяготило внимание публики, он прыгал в пределах отведенной ему территории зоопарка, а затем схватил бутылку с водой и запустил в собравшихся посетителей.

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Мама девушки, имя и возраст которой не называют, рассказывала, как они вместе хорошо проводят время в зоопарке, но тут ее дочь неожиданно получила травму глаза.

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Удар бутылкой вызвал кровотечение, но, по данным местных СМИ, повреждение было незначительным. Повредился также выпавший из рук телефон.

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После того, как обезьяна напала на женщину, среди зоозащитников разгорелась бурная дискуссия, некоторые обвиняли туристов в том, что те излишне потревожили животное. Другие же назвали поведение примата опасным для людей и попросили закрыть его в клетке.

Несколько недель назад в том же зоопарке обезьяна бросалась в посетителей комками земли. Не сообщается, было ли это одно и то же животное.

Напомним, что в Австралии акула напала на 8-летнего мальчика, пытаясь отнять пойманную рыбу. Ребенок вытащил рыбу из воды прямо перед носом хищника.

Ранее Фокус сообщал, что пловцов на австралийском пляже спасли от акул с помощью дрона. Владелец устройства вовремя предупредил спасателей о присутствии хищников в водах у берега.