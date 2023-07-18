"Он меня любит": женщине запретили посещать зоопарк после "отношений" с шимпанзе (видео)

Женщине запретили посещать самца шимпанзе в зоопарке после того, как власти признали их "отношения" вредными для социализации примата с другими животными.

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В Бельгии Ади Тиммерманс, которой из-за любви к шимпанзе запретили посещать зоопарк, разрешили вернуться, но только при одном условии. Об этом пишет Daily Star.

В 2021 году женщина получила широкую известность после того, как выяснилось, что она регулярно посещает зоопарк Антверпена и очень привязалась к шимпанзе, которого она навещала в течение четырех лет. Ади заявила, что она и Чита были бы очень расстроены, если бы им больше не разрешили видеться. Женщина охарактеризовала их отношения как "настоящие" и считала свои чувства взаимными.

"Я люблю это животное, а он любит меня. У меня больше ничего нет. Почему они хотят забрать его?", — говорила тогда расстроенная женщина.

Еженедельные встречи включали в себя поцелуи и махание руками через стекло вольера шимпанзе. Однако их встречам пришел конец, так как в зоопарке заявили, что недостаток общение с другими животными негативно сказывался на социализации Читы. Сотрудники указали на то, что большую часть дня он находится с другими шимпанзе, и важно, чтобы он мог хорошо с ними ладить, но Чита не сблизился с новыми шимпанзе, с которыми его познакомили.

Еженедельные встречи включали в себя поцелуи и махание руками через стекло вольера шимпанзе Фото: ATV

Издание отмечает, что эта история привела к тому, что Тиммерманс была пожизненно отстранена от посещения зоопарка. Однако через неделю запрет был отменен, и руководство зоопарка разрешило ей вернуться если она изменит свое поведение.

"Мы лишь попросили госпожу Тиммерманс изменить свое поведение по отношению к этому конкретному животному. Запрета на посещение Читы нет, ни для одного посетителя в настоящее время. Он — исключение: он рос с людьми дома и попал в зоопарк почти 30 лет назад. Он по-прежнему любит людей, но для его здоровья ему необходимо как можно больше находиться в группе шимпанзе. Мы попросили г-жу Тиммерманс позволить ему быть среди шимпанзе, не оставаться с ним слишком долго и не привлекать его внимание. Мы надеемся, что она будет так поступать и впредь", — рассказала Илзе Сегерс, менеджер по связям с общественностью зоопарка, журналу People.

Изначально молодой шимпанзе был отдан в зоопарк в возрасте, когда он стал неуправляемым, и провел в неволе 30 из последних 38 лет, сообщает New York Post.

Чита очень дружелюбен с людьми, что не лучшим образом сказывается на его отношениях с себе подобными. В 2008 году он даже был серьезно ранен во время драки с другими самцами шимпанзе.

Ранее Фокус писал, что разъяренный шимпанзе бросил бутылкой в девушку с телефоном. Самца явно тяготило внимание публики, он прыгал в пределах отведенной ему территории зоопарка, а затем схватил бутылку. Удар вызвал кровотечение в районе глаза, пострадал и выпавший из рук телефон.

Также стало известно, что мужчину уволили с работы после спасения детеныша лося. Мужчина дал лосихе имя Мисти и нашел реабилитационный центр, где за ней будут присматривать. Однако за свою доброту он поплатился своим рабочим местом.