Размером с человека: жуткое фото гигантской летучей мыши пугает людей в соцсетях (фото)

Снимок огромного жуткого летающего животного был сделан еще 3 года назад. С тех пор люди в соцсетях утверждают, что он вызывает кошмары и является причиной бессонных ночей.

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В социальных сетях появилась фотография гигантской летучей мыши сделанная в Филиппинах. Снимок привел многих пользователей в ужас, но на самом деле размер животного значительно меньше. Об этом пишет The Mirror.

Летучие мыши обычно ассоциируются с Хэллоуином и вампирами, поскольку некоторые виды питаются кровью, поэтому неудивительно, что вид чего-то, "похожего на человека, в самом реалистичном в мире костюме летучей мыши" вызвал страх у людей.

Фотография, которой поделились в Twitter была сделана летом 2020 года. С тех пор люди в соцсетях утверждают, что она вызывает кошмары и является причиной бессонных ночей.

"Помните, я рассказывал вам о том, что на Филиппинах водятся летучие мыши в человеческий рост? Да, это то, о чем я говорил", — подписал снимок пользователь с ником AlexJoestar622.

На фотографии изображена гигантская золотистая летучая лисица. Это крупная фруктоядная летучая мышь, обитающая на азиатском архипелаге. Это животное обычно считается мегабатом, но она не так высока, как многие опасались.

Секрет кроется в принудительной перспективе — трюке камеры, который создает оптическую иллюзию Фото: Twitter

Хотя летающее млекопитающее значительно крупнее британской летучей мыши и может иметь размах крыльев до 5 футов (чуть больше 1,5 метра), что немного превышает средний рост женщин в Великобритании, сама она вырастает всего до фута (30 сантиметров) и весит около 1,2 кг. Кроме того, у него самая большая зафиксированная длина предплечья среди всех видов летучих мышей — 8,5 см.

Причина, по которой летучая мышь выглядит такой массивной, кроется в принудительной перспективе — трюке камеры, который создает оптическую иллюзию, в данном случае заставляя животное выглядеть намного больше обычного.

Однако это не помешало людям испугаться гигантского крылатого существа. Изображения на момент публикации новости набрало более 58 тыс. ретвитов и более 234 тыс. лайков. Летучая мышь на снимке расположена дальше вперед по сравнению с фоном, и этого достаточно, чтобы вызвать у зрителей страх. Однако остались и те кто верит в огромный размер животного.

"Это нормальное явление на Филиппинах, в Австралии и других азиатских странах. Бояться нечего. Они очень невинны и являются родственниками оленей и лошадей. У них вегетарианская диета. Если бы не они, не было бы семян, которые распространяются для посадки фруктовых деревьев", — написал один из пользователей.

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