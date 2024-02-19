"Усе розгромлено": борсук за один вечір повністю зруйнував житловий будинок (фото)

Експерти пояснюють, що подібні "вторгнення" трапляються не так уже й рідко. Зазвичай все пояснюється тим, що звірі шукають їжу або схованку від негоди чи хижаків.

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Шарлотта Глейзер з міста Райд, що на острові Уайт (Велика Британія), пережила справжній шок, коли повернулася додому у День святого Валентина й побачила, що її будинок повністю розгромлений борсуком. Про цей курйозний випадок написало видання Mirror.

Повернувшись додому разом з подругою та донькою о 18:00, Глейзер застала жахливу картину – скрізь були сліди руйнувань, розбите скло, подряпини і відбиті частини меблів. Найбільше постраждала її спальня, яка нагадувала справжнє "побоїще".

Британка пережила справжній шок, коли повернулася додому у День святого Валентина й побачила, що її будинок повністю розгромлений борсуком Фото: Solent News & Photo Agency

"Спершу не могла зрозуміти, що це за тварина і звідки вона тут узялася. Я була абсолютно вражена", – зізналася Шарлотта.

Зрештою виявилося, що всі ці руйнування спричинив борсук, який шукав притулку та харчі у її будинку. Тварина сховалася під ліжком у спальні й намагалась "зробити все можливе, щоб врятуватися".

Після 45 хвилин марних телефонних дзвінків до поліції на допомогу потерпілій прийшов волонтер із благодійної організації Badger Trust. Він виловив борсука, оглянув його на наявність травм та відпустив назад до лісу.

"Для мене це був справжній сюрприз на День закоханих – повернутися додому і знайти там борсука. Такого я точно не очікувала", – додає британка.

Шарлотта Глейзер вирішила написати про цей незвичайний випадок ілюстровану дитячу книжку. Фото: Solent News & Photo Agency Шарлотта Глейзер вирішила написати про цей незвичайний випадок ілюстровану дитячу книжку. Фото: Solent News & Photo Agency

Жінка вирішила написати про цей незвичайний випадок ілюстровану дитячу книжку. Весь прибуток вона планує передати на захист борсуків та інших диких тварин.

Експерти пояснюють, що подібні "вторгнення" трапляються не так уже й рідко. Зазвичай все пояснюється тим, що звірі шукають їжу або схованку від негоди чи хижаків.

"Борсуки активні вночі, тому люди рідко їх бачать. Але іноді цим тваринам доводиться заходити на територію житла в пошуках харчів, особливо взимку. У таких випадках варто зберігати спокій і викликати фахівців, які допоможуть повернути звіра до його природного середовища", – каже біолог Джеймс Морган.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Емі Холт з Норт-Бенда (Вашингтон, США), яка стала свідком незвичайної події: великий ведмідь намагався проникнути до її будинку через дверцята для собак. Жінка вважає, що причиною його візиту стала годівничка для птахів, залишена на вулиці. Вона закликала сусідів прибирати їжу та сміття, аби більше не приваблювати диких звірів.

Крім того, ми повідомляли, що у місті Барбурсвіл (Західна Вірджинія, США) сталося масштабне обвалення супермаркету мережі Target. Це призвело до масової евакуації місцевих жителів. Опубліковані кадри зсуву викликали неабияку тривогу в місцевих жителів і свідчать про значні масштаби збитків.