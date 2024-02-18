Похований під землею: супермаркет несподівано "сповз" у величезний розлом (фото)

Опубліковані кадри зсуву викликали неабияку тривогу в місцевих жителів і свідчать про значні масштаби збитків.

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У місті Барбурсвіл (Західна Вірджинія, США) сталося масштабне обвалення супермаркету мережі Target, що призвело до масової евакуації місцевих жителів. Інцидент трапився в п’ятницю, 16 лютого, коли робітники займалися демонтажними роботами. Про це повідомляє видання The Mirror.

Опубліковані кадри зсуву викликали неабияку тривогу в місцевих жителів і свідчать про значні масштаби збитків.

Компанія Target негайно направила бульдозери для знесення пошкодженої частини магазину. Представники мережі, зі свого боку, заявили, що безпека їхніх клієнтів і співробітників є їхнім пріоритетом і що вони тісно співпрацюють із місцевою владою.

Компанія Target негайно направила бульдозери для знесення пошкодженої частини магазину Фото: Target

За їхніми словами, пошкоджену частину будівлі буде знесено, а в межах підготовки до майбутнього будівництва врахують усі можливі ризики.

Тоді як мережа супермаркетів робить усе можливе для відновлення роботи закладу, влада проводить розслідування причин обвалення. Місцеві геологи вивчають склад ґрунту й потенційні чинники, що могли б спричинити зрушення. Попередні звіти вказують на наявність підземних вод і слабкої ґрунтової основи.

Інженери й архітектори також беруть участь в оцінці збитків. Їм належить розв'язати складне завдання щодо розробки конструкції, здатної протистояти подібним геологічним загрозам у майбутньому.

Тоді як мережа супермаркетів робить усе можливе для відновлення роботи закладу, влада проводить розслідування причин обвалення Фото: Target

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жителів невеличкого містечка Корбі, що в англійському графстві Нортгемптоншир, які одного дня прокинулися від шоку. Адже за лічені метри від їхніх будинків почалося спорудження гігантського складу площею 160,8 тис. квадратних футів.

Також ми розповідали про 68-річного пенсіонера Ніка Вишневскі, який залишається останнім мешканцем будинку Gowkthrapple неподалік від шотландського містечка Вішоу. Вулиця Стенгоуп Плейс, на якій він живе, отримала славу "найсамотнішої в Шотландії", адже звідси виїхали вже майже 200 людей.