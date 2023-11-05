Подали до суду: на жінок в орендованому будинку напали "скажені" кажани (фото)

Сума позову не розголошується, але постраждалі вимагають відшкодування медичних рахунків, судових витрат і збитків, пов'язаних із душевними стражданнями, сильною тривогою та емоційними переживаннями.

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У США пенсіонерки подали до суду на компанію AirBnB, яка надає вибір орендованого житла, після того, як на них напали "скажені" кажани в орендованому будинку напали. Про це пише Daily Mail.

Літні жінки знімали будинок в Альпені (штат Мічиган). Після нападу диких тварин їм довелося робити щеплення від сказу.

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Розгнівана відпочивальниця подала до суду на компанію AirBnB після того, як на неї та її подруг напали скажені кажани, які перебували в орендованому ними будинку в штаті Мічиган.

Патриція Руні, Крісті Локхарт, Деніз Сміт, Діана Крайтс, Джеймі Бобольц, Джейн Сандерсон, Кеті Беннетт-Влек і ще одна подруга, ім'я якої не називають, подали до суду на компанію після того, як вони орендували будинок у місті Альпена на березі озера.

Спочатку все йшло добре до останньої їхньої ночі в орендованому житлі. Згідно з однозірковим відгуком Руні про будинок, "скажені" кажани почали нападати на неї та її подруг. Вони почали "пікірувати" на жінок, коли вони спали у своїх ліжках.

Жінки орендували будинок у місті Альпена на березі озера Фото: Google

Пенсіонерки намагалися покинути будинок через головні сходи, але коли вони дісталися до них, то виявили, що вони "захоплені" кажанами, і багато хто з них дістав болючі укуси, намагаючись вибратися назовні.

"Вони літали по всьому поверху і на сходовій клітці, тому ми не могли вибратися з дому. Господар житла не відповідав на наші одинадцять дзвінків під час жахливої ночі з кажанами, починаючи з 12:08 ночі. Двоє з нас мали контакт з кажанами, в одного залишилися сліди укусів, — написала вона.

Коли наступного дня дезінсектор прибув до "пекельного будинку", він виявив, що горище вкрите "гуано кажанів", що свідчить про те, що проблема нашестя кажанів існує вже давно, а власник не усунув її.

Жінок також змусили зробити болісні щеплення від сказу. Тепер усі відпочивальники подали до суду на AirBnB і власників житла.

Хоча точної суми позову не розголошують, жінки вимагають відшкодування медичних рахунків, судових витрат і збитків, пов'язаних із душевними стражданнями, сильною тривогою та емоційними переживаннями, спричиненими нападом скажених кажанів.

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