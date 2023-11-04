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Сам відчинив холодильник: голодний ведмідь увірвався в будинок і вкрав лазанью (відео)

Ведмідь пробрався до хати, ведмідь вкрав лазанью, ведмідь пограбував холодильник, ведмідь вкрав їжу, ведмідь відкрив холодильник, чорний ведмідь
Фото: Ring | Ведмідь проник у будинок через вікно, яке залишили відкритим

Записом із камери спостереження поділилася в соцмережах власниця будинку Гелена Гоуліс. Ведмідь проник у її житло через вікно, яке залишили відчиненим.

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У США гігантський ведмідь був зафіксований на камеру дверного дзвінка Ring, коли увірвався в будинок, а потім попрямував до холодильника і з'їв цілу лазанью. Про це пише News Week.

Записом із камери спостереження поділилася в соцмережах власниця будинку Гелена Гоуліс. Ведмідь проник у її житло через вікно, яке залишили відчиненим.

На кадрах видно, як тварина блукає коридором всередині будинку, а потім прямує на кухню. Потім відеозапис перемикається на іншу камеру, встановлену над холодильником, до якої ведмідь одразу ж виявив інтерес. Неймовірно, але він без проблем відкрив ящик морозильної камери, а потім засовує туди свою морду, щоб обнюхати вміст.

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Зрештою тварина дістала з холодильника заморожену лазанью, після чого з легкістю вибирається через відчинене вікно. Дивовижний ролик був знятий на дверний відеодзвінок Ring і внутрішню камеру в будинку в Бархамстеді, штат Коннектикут.

Видання зазначає, що чорні ведмеді всеїдні й харчуються травою, травою, фруктами, ягодами та горіхами. Однак їх приваблює навіть найменший запах людської їжі.

Ведмідь пробрався до хати, ведмідь вкрав лазанью, ведмідь пограбував холодильник, ведмідь вкрав їжу, ведмідь відкрив холодильник, чорний ведмідь Fullscreen
Ведмідь вкрав цілу морожену лазанью і виліз у теж вікно
Фото: Ring

Департамент енергетики та охорони навколишнього середовища штату Коннектикут зазначає, що чорний ведмідь розумний і має гострий нюх.

"Він здатен вловити найменший аромат їжі, що може привести ведмедя до кемпінгів та поблизу будинків. Запахи від продуктів, що недбало зберігаються, і сміття можуть приманювати ведмедів на великі відстані. Чорні ведмеді зазвичай полохливі та потайливі й, як правило, бояться людей. Однак, якщо вони регулярно знаходять їжу поблизу будинків і місць, де ведеться активна діяльність, вони можуть втратити страх", — попереджають у міністерстві.

Раніше Фокус повідомляв, що черепаха за 3 з половиною роки проповзла 8 кілометрів. Співробітники поліції помітили рептилію, яка бродила вулицями міста. Її доставили до притулку для тварин, де і дізналися, що вона втекла з дому ще три з половиною роки тому.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.