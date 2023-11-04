Сам відчинив холодильник: голодний ведмідь увірвався в будинок і вкрав лазанью (відео)

Записом із камери спостереження поділилася в соцмережах власниця будинку Гелена Гоуліс. Ведмідь проник у її житло через вікно, яке залишили відчиненим.

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У США гігантський ведмідь був зафіксований на камеру дверного дзвінка Ring, коли увірвався в будинок, а потім попрямував до холодильника і з'їв цілу лазанью. Про це пише News Week.

Записом із камери спостереження поділилася в соцмережах власниця будинку Гелена Гоуліс. Ведмідь проник у її житло через вікно, яке залишили відчиненим.

На кадрах видно, як тварина блукає коридором всередині будинку, а потім прямує на кухню. Потім відеозапис перемикається на іншу камеру, встановлену над холодильником, до якої ведмідь одразу ж виявив інтерес. Неймовірно, але він без проблем відкрив ящик морозильної камери, а потім засовує туди свою морду, щоб обнюхати вміст.

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Зрештою тварина дістала з холодильника заморожену лазанью, після чого з легкістю вибирається через відчинене вікно. Дивовижний ролик був знятий на дверний відеодзвінок Ring і внутрішню камеру в будинку в Бархамстеді, штат Коннектикут.

Видання зазначає, що чорні ведмеді всеїдні й харчуються травою, травою, фруктами, ягодами та горіхами. Однак їх приваблює навіть найменший запах людської їжі.

Ведмідь вкрав цілу морожену лазанью і виліз у теж вікно Фото: Ring

Департамент енергетики та охорони навколишнього середовища штату Коннектикут зазначає, що чорний ведмідь розумний і має гострий нюх.

"Він здатен вловити найменший аромат їжі, що може привести ведмедя до кемпінгів та поблизу будинків. Запахи від продуктів, що недбало зберігаються, і сміття можуть приманювати ведмедів на великі відстані. Чорні ведмеді зазвичай полохливі та потайливі й, як правило, бояться людей. Однак, якщо вони регулярно знаходять їжу поблизу будинків і місць, де ведеться активна діяльність, вони можуть втратити страх", — попереджають у міністерстві.

Раніше Фокус повідомляв, що черепаха за 3 з половиною роки проповзла 8 кілометрів. Співробітники поліції помітили рептилію, яка бродила вулицями міста. Її доставили до притулку для тварин, де і дізналися, що вона втекла з дому ще три з половиною роки тому.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.