Незвичайний конкурс краси: у США кажан на прізвисько Шекспір "отримав корону" (відео)

Конкурс краси кажанів проводиться щороку. Його організатори хочуть привернути увагу громадськості до проблеми збереження цих "моторошних" тварин.

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У США орегонський кажан другий рік поспіль перемагає в щорічному національному конкурсі краси, організованому Бюро з управління земельними ресурсами. Цього разу приз дістався тварині на прізвисько Вільям Шекспір із Батте-Фоллс в окрузі Джексон. Про це пише Fox News.

Самець великовухого кажана Таунсенда, був сфотографований техніком з охорони дикої природи BLM Еммою Буск.

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Минулого року корона дісталася Барбарі, каньйонному кажану з округу Лейк, якого сфотографувала Кейт Єйтс, біолог BLM з охорони дикої природи.

Бюро з управління земельними ресурсами щорічно проводить конкурс краси кажанів, приймаючи фотографії зроблені на державних землях по всій країні. Захід розпочинається 24 жовтня і закінчується в Гелловін. Подібний конкурс проводять, щоб привернути увагу громадськості до проблеми збереження кажанів.

Попри те, що ці тварини мають погану репутацію, вони відіграють важливу роль у боротьбі зі шкідниками, включно з комарами, жуками та метеликами. За даними BLM, один кажан може з'їсти до 1200 комарів протягом години.

"Навколо кажанів існує безліч міфів, але це дивовижні представники дикої природи, які роблять величезний внесок у нашу екосистему", — сказала Буск у своїй заяві.

Раніше Фокус повідомляв, що черепаха за 3 з половиною роки проповзла 8 кілометрів. Співробітники поліції помітили рептилію, яка бродила вулицями міста. Її доставили до притулку для тварин, де і дізналися, що вона втекла з дому ще три з половиною роки тому.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.