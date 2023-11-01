Необычный конкурс красоты: в США летучая мышь по кличке Шекспир "получила корону" (видео)

Конкурс красоты летучих мышей проводится каждый год. Его организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблеме сохранения этих "жутких" животных.

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В США орегонская летучая мышь второй год подряд побеждает в ежегодном национальном конкурсе красоты, организованном Бюро по управлению земельными ресурсами. На этот раз приз достался животному по кличке Уильям Шекспир из Батте-Фоллс в округе Джексон. Об этом пишет Fox News.

Самец большеухой летучей мыши Таунсенда, был сфотографирован техником по охране дикой природы BLM Эммой Буск.

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В прошлом году корона досталась Барбаре, каньонной летучей мыши из округа Лейк, которую сфотографировала Кейт Йейтс, биолог BLM по охране дикой природы.

Бюро по управлению земельными ресурсами ежегодно проводит конкурс красоты летучих мышей, принимая фотографии сделанные на государственных землях по всей стране. Мероприятие начинается 24 октября и заканчивается в Хэллоуин. Подобный конкурс проводят, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения летучих мышей.

Несмотря на то, что эти животные имеют плохую репутацию, они играют важную роль в борьбе с вредителями, включая комаров, жуков и мотыльков. По данным BLM, одна летучая мышь может съесть до 1200 комаров в течение часа.

"Вокруг летучих мышей существует множество мифов, но это удивительные представители дикой природы, которые вносят огромный вклад в нашу экосистему", — сказала Буск в своем заявлении.

Ранее Фокус сообщал, что черепаха за 3 с половиной года проползла 8 километров. Сотрудники полиции заметили рептилию, которая бродила улицами города. Ее доставили в приют для животных, где и узнали, что она сбежала из дома еще три с половиной года назад.

Также стало известно, что собаку бросили на улице с сумкой игрушек и письмом от хозяйки. Животное по кличке Малышка (Baby Girl) была привязана к пожарному гидранту, после чего ее спасло Гуманное общество. Развязывая грустную и растерянную собаку, спасатели обнаружили среди вещей животного душераздирающее письмо от ее хозяина.