Трогательный момент: дрон помог воссоединиться хозяину с пропавшей слепой собакой (видео)

За время своей деятельности команда по поиску животных с помощью беспилотника отыскала и воссоединила с их владельцами 2 487 собак, трех пони, эму, скунса и девять коров.

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В Великобритании хозяин 11-летней собаки по кличке Молли три дня свое домашнее животное и боялся, что оно может погибнуть. В конце концов он решил позвонить в благотворительную организацию Drone to Home, которая использует беспилотники для поиска пропавших животных. Об этом пишет Metro.

Восхитительный момент, когда пропавшая слепая собака воссоединилась со своим хозяином благодаря дрону был запечатлен на видео.

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Уже через два часа после звонка команда обнаружила Молли в Тиссингтоне, Дербишир, и обрадованный хозяин приехал за ней на машине. Беспилотник продолжал следить за собакой до момента приезда владельца, и снял трогательное воссоединения пары на камеру.

"Я нечасто испытываю эмоции, но этот слепой лабрадор, признаться, вызвал у меня слезы на глазах. Я так рад за хозяев, что они счастливы", — рассказал генеральный директор компании Drone to Home Фил Джеймс.

Через два часа после звонка команда обнаружила Молли Фото: Drone to Home/Facebook

Мужчина, который также является главным оператором дрона и инструктором благотворительной организации, начал свою миссию по воссоединению хозяев и животных в 2019 году, имея только один дрон.

"На сегодняшний день мы воссоединили 2 487 собак, трех пони, эму, скунса и девять коров. В среднем мы получаем около 40 звонков и сообщений в день через наш виртуальный колл-центр, на звонки отвечают 11 обученных волонтеров. Мы все любим то, что делаем, и у нас самая лучшая работа в мире", — добавил Фил.

Ранее Фокус сообщал, что черепаха за 3 с половиной года проползла 8 километров. Сотрудники полиции заметили рептилию, которая бродила улицами города. Ее доставили в приют для животных, где и узнали, что она сбежала из дома еще три с половиной года назад.

Также стало известно, что собаку бросили на улице с сумкой игрушек и письмом от хозяйки. Животное по кличке Малышка (Baby Girl) была привязана к пожарному гидранту, после чего ее спасло Гуманное общество. Развязывая грустную и растерянную собаку, спасатели обнаружили среди вещей животного душераздирающее письмо от ее хозяина.