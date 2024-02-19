Вымирающий вид: гигантская летучая мышь "ростом с человека" напугала горожан (фото)

Представители этого вида не боятся людей и часто встречаются в лесах вблизи населенных пунктов.

Related video

Гигантская летучая мышь, известная также как золотистая летучая лисица, "размером с человека" напугала жителей Филиппин. Подробнее об этом пишет таблоид Daily Star.

Опубликованные в социальных сетях фотографии вызвали бурную реакцию у пользователей. На них изображено животное с крыльями, обернутыми вокруг тела "в человеческий рост". Юзеры шокированы феноменальными размерами птицы, а некоторые даже назвали ее "настоящим монстром".

На самом деле гигантские летучие лисицы не представляют опасности: они травоядные и питаются инжиром, фруктами и листьями. Представители этого вида не боятся людей и часто встречаются в лесах вблизи населенных пунктов. Однако когда чувствуют реальную опасность, то могут убегать в густые леса и ночевать на труднодоступных склонах.

Юзеры шокированы феноменальными размерами птицы, а некоторые даже назвали ее "настоящим монстром". Фото: Twitter

По словам экспертов, одной из самых странных особенностей гигантских летучих лисиц является их ритуал спаривания, во время которого самец может кусать самку за шею.

Хотя гигантские летучие лисицы могут показаться странными и даже немного устрашающими, они являются важной частью экосистемы, ведь участвуют в опылении растений и распространении семян, а это играет важную роль в сохранении тропических лесов.

К слову, гигантские летучие лисицы водятся только в джунглях Филиппин, так как не выживают в более холодном климате.

"Их огромные размеры вызывают у многих настоящий ужас, но на самом деле они небольшие — размером с собаку. Этот вид не смог бы выжить в дикой природе в Великобритании, поскольку для выживания ему нужны тропические температуры. К тому же летучие лисицы питаются большим количеством плодов фикусов, которые здесь не растут", — пояснила Фрэнки Хобро, директор зоопарка Англси.

Хотя гигантские летучие лисы могут показаться странными и даже немного устрашающими, они являются важной частью экосистемы. Фото: Twitter

Кстати, летучие лисицы находятся под угрозой исчезновения. Разрушение естественной среды обитания и браконьерство ради прибыли привели к значительному сокращению численности представителей этого вида.

Напомним, ранее Фокус писал, что в США пенсионерки подали в суд на компанию AirBnB, которая предоставляет выбор съемного жилья, после того, как на них в арендованном доме напали "бешеные" летучие мыши.

Кроме того, Шарлотта Глейзер из города Райд, что на острове Уайт (Великобритания), пережила настоящий шок, когда вернулась домой в День святого Валентина и увидела, что ее дом полностью разгромлен барсуком. Эксперты объясняют, что подобные "вторжения" случаются не так уж и редко. Обычно все объясняется тем, что звери ищут пищу или убежище от непогоды или хищников.