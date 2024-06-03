Певицу Тейлор Момсем во время выступления укусила летучая мышь (видео)

Артистку уже прозвали девочкой-летучей мышью. Ей предстоит пройти двухнедельный курс уколов от бешенства.

30-летняя американская певица, модель и актриса Тейлор Момсен, наиболее известная ролью Дженни Хамфри в "Сплетнице", попала в заголовки газет после того, как во время концерта своей рок-группы The Pretty Reckless, выступавшей на разогреве AC/DC в испанском городе Севилья, стала жертвой летучей мыши на глазах у тысяч зрителей, пишет Sky News.

Во время исполнения песни "Witches Burn" "("Ведьмы горят") фанаты начали громко кричать и на что-то показывать певице. Артистка спросила их, на что они указывают, прежде чем осознать, что произошло.

"У меня на ноге сейчас летучая мышь, может кто-нибудь мне помочь?" — спокойно сказала она в микрофон.

Публика отметила ее сдержанную реакцию на пугающее происшествие.

"Я, должно быть, действительно ведьма", — сказала Момсен, когда ее коллеги по группе и сотрудники за кулисами пытались снять с ноги мышь.

Когда им это удалось, Тейлор сказала:

"Спасибо. Все в порядке, и с летучей мышью все в порядке. Она станет моим новым другом".

После выступления Момсен отвезли в больницу, где ей сделали профилактическую прививку от бешенства.

"Она (мышь) была милой, но да, она меня укусила… Так что прививки от бешенства на следующие две недели", – написала артистка в Instagram.

Она также поделилась фотографией следов укусов, на которой видны четыре красные колотые раны на бедре.

Сотрудники больницы назвали певицу "девочкой-летучей мышью", увидев эту историю в местных новостях, сообщила Момсен в своем посте.

Некоторые сравнивают инцидент с летучей мышью с моментом, когда рок-легенда Оззи Осборн откусил голову рукокрылому существу 42 года назад.

"Это был всего лишь способ Оззи переложить ответственность. Тебя выбрали принцессой тьмы", — написал один из пользователей X.

The Pretty Reckless поддерживают AC/DC на протяжении всего тура Power Up, который завершится на лондонском стадионе Уэмбли в начале июля.

Ранее Фокус писал, что гигантская летучая мышь "ростом с человека" напугала горожан.