У дусі серіалу Netflix: у Парижі відбувся модний показ за мотивами "Бріджертонів" (відео, фото)

Роботи південнокорейського дизайнера Miss Sohee користуються великою популярністю у голлівудських зірок, які вигулюють розкішні сукні та прикраси бренду на червоних доріжках.

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Сохі Пак, південнокорейська дизайнерка з Лондона, більш відома як Miss Sohee, представила свою першу кутюрну колекцію на Тижні високої моди в Парижі. Показ пройшов у готелі XVIII століття Pozzo di Borgo, колишньому будинку Карла Лагерфельда, пише WWD.

Показ відкрила канадська супермодель Коко Роша, вийшовши на подіум у чорному мереживному комбінезоні і шкіряному корсеті зі шнурівкою і тисненням під крокодила з вигнутими панелями на стегнах у формі мушель.

Дизайнерка Сохі Пак спеціалізується на драматичних об'ємах, які зробили її улюбленицею червоної доріжки зі знаменитостями, включно з Карді Бі, Шерон Стоун та Анею Тейлор-Джой, яка одягла один з її дизайнів на останню вечірку Vanity Fair Oscar.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Загалом колекція перегукувалася з образами популярних серіалів "Бріджертони" і "Білий лотос", поєднуючи в собі шик, багатошаровість, хитромудрі лінії і дорогі тканини. Зокрема, увагу публіки привернули рожева атласна сукня-футляр з вузликами і гігантською віялоподібною панеллю, що обрамляє весь торс, спідниця з бузкової тафти зі шлейфом, таким величезним, що в нього повинен бути свій власний сигнал повороту, і капюшон у формі сріблястої пелюстки.

Випускниця Центрального коледжу Святого Мартіна, Пак сказала, що вона стає більш впевненою, спираючись на своє південнокорейське походження, вказуючи на вишивку півоній на шалі та квіти гліцинії, що прикрашають накидки.

Наджончхільгі, техніка інкрустації перламутром, була використана для створення крокодилового візерунка trompe-l'oeil на мерехтливій сукні-бюстьє. Вишукані головні убори, розроблені разом з модисткою Едвіною Ебботсон, відсилають до історичних костюмів корейських імператриць. У кожному образі Пак використовує діамантові прикраси або квіткові вишивки з кристалами. А багатства з точки зору кольору додають насичені відтінки чорного і золотого. Ювелірні вироби та аксесуари також виробництва Miss Sohee.

"Я почуваюся комфортніше, будучи собою і дійсно заглядаючи в себе", — пояснила дизайнерка.

У свою першу кутюрну колекцію Сохі вклала всю душу.

"Майстерність лежить в основі всього, що я створюю. У цій колекції я хотіла, щоб кожен виріб втілював скрупульозну майстерність, яка визначає кутюр. Кожен виріб у колекції виготовляють вручну з турботою і точністю, часто вимагаючи сотень годин роботи досвідчених майстрів для досягнення складної деталізації, яка робить його по-справжньому унікальним", — підкреслила вона.

Роботи Софі Пак вирізняються неймовірною деталізацією і кропітким виконанням

2020 року дівчина із Сеула закінчила престижний вищий навчальний заклад Central Saint Martins і відразу ж запустила свій бренд під назвою Miss Sohee, який приємно здивував і надихнув друзів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Вони були під враженням від нестандартного підходу і креативності в дизайнах Сохі. Дівчина приділяє особливу увагу ручній вишивці та дрібним деталям, від чого її творчість віддалено нагадує ДНК бренду Dolce & Gabbana.

Аня Тейлор-Джой у вбранні та головному уборі від Софі Пак

Всього за п'ять років Пак створила кутюрну майстерню, в якій зараз працюють 37 осіб. Зараз вона готується випустити свою першу лінію сумок і уклала партнерство з південнокорейським промисловим конгломератом Hyosung Group з метою розробки інноваційних матеріалів для майбутніх колекцій.

Раніше Фокус писав, що на Тижні моди в Парижі представили сукню з кераміки.