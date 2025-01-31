В духе сериала Netflix: в Париже прошел модный показ по мотивам "Бриджертонов" (видео, фото)

Работы южнокорейского дизайнера Miss Sohee пользуются большой популярностью у голливудских звезд, которые выгуливают роскошные платья и украшения бренда на красных дорожках.

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Сохи Пак, южнокорейский дизайнер из Лондона, более известная как Miss Sohee, представила свою первую кутюрную коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Показ прошел в отеле XVIII века Pozzo di Borgo, бывшем доме Карла Лагерфельда, пишет WWD.

Показ открыла канадская супермодель Коко Роша, выйдя на подиум в черном кружевном комбинезоне и кожаном корсете со шнуровкой и тиснением под крокодила с изогнутыми панелями на бедрах в форме ракушек.

Дизайнер Сохи Пак специализируется на драматических объемах, сделавших ее любимицей красной дорожки со знаменитостями, включая Карди Би, Шэрон Стоун и Аню Тейлор-Джой, которая надела один из ее дизайнов на последнюю вечеринку Vanity Fair Oscar.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В целом коллекция перекликалась с образами популярных сериалов "Бриджертоны" и "Белый лотос", сочетая в себе шик, многослойность, замысловатые линии и дорогие ткани. В частности, внимание публики привлекли розовое атласное платье-футляр с узелками и гигантской веерообразной панелью, обрамляющей весь торс, юбка из сиреневой тафты со шлейфом, таким огромным, что у него должен быть свой собственный сигнал поворота, и капюшон в форме серебристого лепестка.

Выпускница Центрального колледжа Святого Мартина, Пак сказала, что она становится более уверенной, опираясь на свое южнокорейское происхождение, указывая на вышивку пионов на шали и цветы глицинии, украшающие накидки.

Наджончхильги, техника инкрустации перламутром, была использована для создания крокодилового узора trompe-l'oeil на мерцающем платье-бюстье. Изысканные головные уборы, разработанные вместе с модисткой Эдвиной Эбботсон, отсылают к историческим костюмам корейских императриц. В каждом образе Пак использует бриллиантовые украшения или цветочные вышивки с кристаллами. А богатство с точки зрения цвета добавляют насыщенные оттенки черного и золотого. Ювелирные изделия и аксессуары также производства Miss Sohee.

"Я чувствую себя более комфортно, будучи собой и действительно заглядывая в себя", – объяснила дизайнер.

В свою первую кутюрную коллекцию Сохи вложила всю душу.

"Мастерство лежит в основе всего, что я создаю. В этой коллекции я хотела, чтобы каждое изделие воплощало скрупулезное мастерство, которое определяет кутюр. Каждое изделие в коллекции изготавливается вручную с заботой и точностью, часто требуя сотен часов работы опытных мастеров для достижения сложной детализации, которая делает его по-настоящему уникальным", – подчеркнула она.

Работы Софи Пак отличаются невероятной детализацией и кропотливым исполнением

В 2020 году девушка из Сеула закончила престижное высшее учебное заведение Central Saint Martins и сразу же запустила свой бренд под названием Miss Sohee, который приятно удивил и вдохновил друзей Доменико Дольче и Стефано Габбана. Они были под впечатлением от нестандартного подхода и креативности в дизайнах Сохи. Девушка уделяет особое внимание ручной вышивке и мелким деталям, от чего ее творчество отдаленно напоминает ДНК бренда Dolce & Gabbana.

Аня Тейлор-Джой в наряде и головном уборе от Софи Пак

Всего за пять лет Пак построила кутюрную мастерскую, в которой сейчас работают 37 человек. Сейчас она готовится выпустить свою первую линию сумок и заключила партнерство с южнокорейским промышленным конгломератом Hyosung Group с целью разработки инновационных материалов для будущих коллекций.

Ранее Фокус писал, что на Неделе моды в Париже представили платье из керамики.