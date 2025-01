"Існуватиме 10 тисяч років": на показі в Парижі представили унікальну сукню

Своєю колекцією дизайнер Юіма Наказато намагався показати хиткість природи і те, як швидко все змінюється.

Японський дизайнер Юїма Наказато, який представив свою колекцію весна/літо 2025 на Тижні високої моди в Парижі, зумів здивувати досвідчену публіку, представивши нові роботи під назвою Fade — медитацію про трансформацію, пам'ять і плин часу, як у природі, так і в міських ландшафтах майбутнього, пише Design Art Magazine.

Для того, щоб підкреслити колекцію, дизайнер створив справжню д.ну в центрі подіуму, додавши звуки вітру і хвиль. Черпаючи натхнення зі своїх подорожей до Сахари-ель-Бейда, де колосальні крейдяні утворення стоять, немов застиглі хвилі, висічені тисячоліттями вітру. Наказато прагнув об'єднати ефемерне і вічне у своїх нових проєктах, втілити ідею вивітрювання, як матеріали, ідеї та історії зникають, розчиняються і відроджуються.

Він представив шари історії, закарбовані в цих скельних утвореннях, як мовчазне свідчення сил природи. Колекція переводить абстрактні ідеї в яскраво втілену моду, об'єднуючи поезію, майстерність та інновації.

Ключовим образом показу стала повністю керамічна золота сукня, на створення якої пішло понад тисячу годин роботи. Кожен з двох тисяч керамічних компонентів був індивідуально виготовлений, покритий глазур'ю і прошитий вручну.

"Золота керамічна сукня, яку я зробив, не "померкне". Вона існуватиме 10 000 років. Але інші тканини зникнуть, проживши набагато менше часу. Тому порівняння з довгим життям і коротшим — це те, що я намагаюся показати разом. Це те, що я дійсно хотів зробити в цьому сезоні", — сказав кутюр'є.

Колекція виконана в кольорах охри, вугілля й окисленого металу, відображаючи пустелю в сутінках. Вражаюча структурована куртка, вишита керамічними осколками, передає напругу між крихкістю і витривалістю. Місткі штани зі скульптурними складками відображають грибоподібні скельні утворення, які Наказато зустрів у Білій пустелі. Серія прозорих, переливчастих суконь, витканих на старовинних ткацьких верстатах для кімоно, мерехтить, як міражі, їхні поверхні змінюються під світлом подіуму.

Стійкість залишається центральним елементом бачення Наказато, і ця колекція містить перероблений текстиль з Африки, перетворений, відновлений і переплетений у нові форми.

З моменту свого дебюту на Тижні високої моди в Парижі як офіційного запрошеного дизайнера 2016 року Юїма Наказато розсунув межі моди. За межами подіуму він залишив слід в інших творчих сферах. 2024 року Cité de la Dentelle et de la Mode в Кале, Франція, присвятив свою першу монографічну виставку його роботам: Yuima Nakazato: Beyond Couture. Також торік його документальний фільм "Dust to Dust" отримав премію Human/Nature Award, приз для тих, хто пропонує рішення екологічних криз. Прем'єра відбулася на кінофестивалі Трайбека в Нью-Йорку. Дизайн костюмів Наказато став яскравою подією в постановках Бостонського балету і Женевського національного театру, що ще раз продемонструвало його здатність переносити свою естетику в різні дисципліни.

