75-річна Вера Вонг прийшла на церемонію BAFTA-2025 у сміливій сукні (фото)

Модельєрка зʼявилася в контрастному вбранні. Вера накинула на плечі чорну куртку, проте згодом її зняла.

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75-річна американська дизайнерка Вера Вонг продемонструвала свою струнку фігуру в сукні без бретелей під час стильної появи на церемонії BAFTA 2025 у лондонському Royal Festival Hall. Про це пише Daily Mail.

Авторка знаменитих весільних суконь продемонструвала сміливе вбрання з глибокими вирізами та шовковою білою максі-спідницею в підлогу.

Вера Вонг додала до вечірнього образу чорну шкіряну куртку та туфлі.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Згодом Вонг позувала, відмовившись від верхнього одягу, сяючи напередодні блискучого вечора нагородження "британського Оскару". До образу американка навіть додала чорні сонцезахисні окуляри та продемонструвала коротку стрижку. Вера практично відмовилася від прикрас.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Переможці премії BAFTA-2025:

Найкращий фільм — "Конклав".

Найкращий адаптований сценарій — "Конклав".

Найкращий звук — "Дюна 2".

Найкращі візуальні ефекти — "Дюна 2".

Найкращий саундтрек — "Бруталіст".

Найкращий монтаж — "Конклав".

Найкращий режисер — Брейді Корбет ("Бруталіст").

Найкращий актор — Едрієн Броуді ("Бруталіст").

Найкраща акторка — Майкі Медісон ("Анора").

Найкращий актор другого плану — Кіран Калкін ("Справжній біль").

Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана ("Емілія Перес").

Найкращий акторський склад — "Анора".

Найкращий оригінальний сценарій — "Справжній біль".

Найкращий короткометражний фільм — "Камінь, ножиці, папір".

Найкращий анімаційний фільм — "Уоллес і Громіт: Помста пернатих".

Найкращий фільм іноземною мовою — "Емілія Перес".

Найкращий документальний фільм — "Супермен: Історія Крістофера Ріва".

Найкраща операторська робота — "Бруталіст".

Найкращий дитячий та сімейний фільм — "Воллес і Громіт: Помста пернатих".

Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера — Річ Пеппіатт за "Кнікап".

Найкращий макіяж/зачіски — "Субстанція".

Найкращий дизайн костюмів — "Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1".

Премія "Висхідна зірка" — Девід Джонсон.

Премія BAFTA за видатний внесок у кіномистецтво — Ворік Девіс.

Нагадаємо, фільм про війну в Україні отримав нагороду BAFTA.

Також Фокус писав про образ Демі Мур на BAFTA-2025.