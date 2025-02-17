75-летняя Вера Вонг пришла на церемонию BAFTA-2025 в смелом платье (фото)
Модельер появилась в контрастном наряде. Вера накинула на плечи черную куртку, однако впоследствии ее сняла.
75-летняя американская дизайнер Вера Вонг продемонстрировала свою стройную фигуру в платье без бретелек во время стильного появления на церемонии BAFTA 2025 в лондонском Royal Festival Hall. Об этом пишет Daily Mail.
Автор знаменитых свадебных платьев продемонстрировала смелый наряд с глубокими вырезами и шелковой белой макси-юбкой в пол.
Вера Вонг добавила к вечернему образу черную кожаную куртку и туфли.
Впоследствии Вонг позировала, отказавшись от верхней одежды, сияя накануне блестящего вечера награждения "британского Оскара". К образу американка даже добавила черные солнцезащитные очки и продемонстрировала короткую стрижку. Вера практически отказалась от украшений.
Победители премии BAFTA-2025:
- Лучший фильм — "Конклав".
- Лучший адаптированный сценарий — "Конклав".
- Лучший звук — "Дюна 2".
- Лучшие визуальные эффекты — "Дюна 2".
- Лучший саундтрек — "Бруталист".
- Лучший монтаж — "Конклав".
- Лучший режиссер — Брэйди Корбет ("Бруталист").
- Лучший актер — Эдриен Броуди ("Бруталист").
- Лучшая актриса — Майки Мэдисон ("Анора").
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль").
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана ("Эмилия Перес").
- Лучший актерский состав — "Анора".
- Лучший оригинальный сценарий — "Настоящая боль".
- Лучший короткометражный фильм — "Камень, ножницы, бумага".
- Лучший анимационный фильм — "Уоллес и Громит: Месть пернатых".
- Лучший фильм на иностранном языке — "Эмилия Перес".
- Лучший документальный фильм — "Супермен: История Кристофера Рива".
- Лучшая операторская работа — "Бруталист".
- Лучший детский и семейный фильм — "Уоллес и Громит: Месть пернатых".
- Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — Рич Пеппиатт за "Кникап".
- Лучший макияж/прически — "Субстанция".
- Лучший дизайн костюмов — "Злая: Сказка о ведьме Запада. Часть 1".
- Премия "Восходящая звезда" — Дэвид Джонсон.
- Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство — Ворик Дэвис.
Напомним, фильм о войне в Украине получил награду BAFTA.
Также Фокус писал об образе Деми Мур на BAFTA-2025.