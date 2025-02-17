75-летняя Вера Вонг пришла на церемонию BAFTA-2025 в смелом платье (фото)

Модельер появилась в контрастном наряде. Вера накинула на плечи черную куртку, однако впоследствии ее сняла.

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75-летняя американская дизайнер Вера Вонг продемонстрировала свою стройную фигуру в платье без бретелек во время стильного появления на церемонии BAFTA 2025 в лондонском Royal Festival Hall. Об этом пишет Daily Mail.

Автор знаменитых свадебных платьев продемонстрировала смелый наряд с глубокими вырезами и шелковой белой макси-юбкой в пол.

Вера Вонг добавила к вечернему образу черную кожаную куртку и туфли.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Впоследствии Вонг позировала, отказавшись от верхней одежды, сияя накануне блестящего вечера награждения "британского Оскара". К образу американка даже добавила черные солнцезащитные очки и продемонстрировала короткую стрижку. Вера практически отказалась от украшений.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Победители премии BAFTA-2025:

Лучший фильм — "Конклав".

Лучший адаптированный сценарий — "Конклав".

Лучший звук — "Дюна 2".

Лучшие визуальные эффекты — "Дюна 2".

Лучший саундтрек — "Бруталист".

Лучший монтаж — "Конклав".

Лучший режиссер — Брэйди Корбет ("Бруталист").

Лучший актер — Эдриен Броуди ("Бруталист").

Лучшая актриса — Майки Мэдисон ("Анора").

Лучший актер второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль").

Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана ("Эмилия Перес").

Лучший актерский состав — "Анора".

Лучший оригинальный сценарий — "Настоящая боль".

Лучший короткометражный фильм — "Камень, ножницы, бумага".

Лучший анимационный фильм — "Уоллес и Громит: Месть пернатых".

Лучший фильм на иностранном языке — "Эмилия Перес".

Лучший документальный фильм — "Супермен: История Кристофера Рива".

Лучшая операторская работа — "Бруталист".

Лучший детский и семейный фильм — "Уоллес и Громит: Месть пернатых".

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — Рич Пеппиатт за "Кникап".

Лучший макияж/прически — "Субстанция".

Лучший дизайн костюмов — "Злая: Сказка о ведьме Запада. Часть 1".

Премия "Восходящая звезда" — Дэвид Джонсон.

Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство — Ворик Дэвис.

Напомним, фильм о войне в Украине получил награду BAFTA.

Также Фокус писал об образе Деми Мур на BAFTA-2025.