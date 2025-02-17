Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

75-летняя Вера Вонг пришла на церемонию BAFTA-2025 в смелом платье (фото)

Вера Вонг, Вера Вонг фигура, бафта 2025, Вера Вонг стиль, Вера Вонг платья, победители премии бафта 2025
Фото: Getty Images | Вера Вонг

Модельер появилась в контрастном наряде. Вера накинула на плечи черную куртку, однако впоследствии ее сняла.

Related video

75-летняя американская дизайнер Вера Вонг продемонстрировала свою стройную фигуру в платье без бретелек во время стильного появления на церемонии BAFTA 2025 в лондонском Royal Festival Hall. Об этом пишет Daily Mail.

Автор знаменитых свадебных платьев продемонстрировала смелый наряд с глубокими вырезами и шелковой белой макси-юбкой в пол.

Вера Вонг добавила к вечернему образу черную кожаную куртку и туфли.

Вера Вонг Fullscreen
Вера Вонг
Фото: Getty Images

Впоследствии Вонг позировала, отказавшись от верхней одежды, сияя накануне блестящего вечера награждения "британского Оскара". К образу американка даже добавила черные солнцезащитные очки и продемонстрировала короткую стрижку. Вера практически отказалась от украшений.

Вера Вонг Fullscreen
Вера Вонг
Фото: Getty Images

Победители премии BAFTA-2025:

  • Лучший фильм — "Конклав".
  • Лучший адаптированный сценарий — "Конклав".
  • Лучший звук — "Дюна 2".
  • Лучшие визуальные эффекты — "Дюна 2".
  • Лучший саундтрек — "Бруталист".
  • Лучший монтаж — "Конклав".
  • Лучший режиссер — Брэйди Корбет ("Бруталист").
  • Лучший актер — Эдриен Броуди ("Бруталист").
  • Лучшая актриса — Майки Мэдисон ("Анора").
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль").
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана ("Эмилия Перес").
  • Лучший актерский состав — "Анора".
  • Лучший оригинальный сценарий — "Настоящая боль".
  • Лучший короткометражный фильм — "Камень, ножницы, бумага".
  • Лучший анимационный фильм — "Уоллес и Громит: Месть пернатых".
  • Лучший фильм на иностранном языке — "Эмилия Перес".
  • Лучший документальный фильм — "Супермен: История Кристофера Рива".
  • Лучшая операторская работа — "Бруталист".
  • Лучший детский и семейный фильм — "Уоллес и Громит: Месть пернатых".
  • Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — Рич Пеппиатт за "Кникап".
  • Лучший макияж/прически — "Субстанция".
  • Лучший дизайн костюмов — "Злая: Сказка о ведьме Запада. Часть 1".
  • Премия "Восходящая звезда" — Дэвид Джонсон.
  • Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство — Ворик Дэвис.

Напомним, фильм о войне в Украине получил награду BAFTA.

Также Фокус писал об образе Деми Мур на BAFTA-2025.