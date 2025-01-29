Розкішна Демі Мур з'явилася на показі Giorgio Armani в Парижі (відео)

Актриса обрала безпрограшний варіант, залишивши вибір на tooal black.

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62-річна голлівудська акторка Демі Мур зараз живе своє найкраще життя. Отримавши "Золотий глобус" і номінацію на "Оскар", знаменитість тепер вирушила на Тиждень моди в Париж. Вона відвідала показ нової колекції Giorgio Armani Privé Haute Couture весна-літо 2025 і міцно обійнялася з геніальним дизайнером. Відповідні кадри Демі опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

Перед показом актриса встигла попозувати численним фотографам. З цієї нагоди вона вибрала блискучий чорний блейзер з відливом і баскою, поєднавши його з прямими вельветовими штанами. Сліпуче чорне помітне намисто доповнювало її образ. Ансамбль завершили босоніжки на платформі. Волосся актриси було злегка завите і вільними хвилями спадало на плечі.

Якоїсь миті до неї підійшов Джорджіо Армані, і вона щиро і міцно обійняла його.

Мур з'явилася на показі в компанії стиліста і близького друга Бреда Горескі. Горескі і Мур часто працювали разом, стиліст одягав акторку протягом усього прес-туру фільму "Субстанція", під час якого вона носила Schiaparelli, Loewe, Chanel, Bach Mai, Oscar de la Renta, Balenciaga, Giorgio Armani Privé і Tom Ford, серед інших.

Відвідування Мур показу високої моди відбулося незабаром після того, як вона одягла сукню Armani Privé на "Золотий глобус". Її шовкова сукня без бретелей кольору шампанського була розшита блискучими кристалами Swarovski, а під неї вона вибрала туфлі Christian Louboutin.

Повертаючись до показу, додамо, що на ньому також помітили Джессіку Альба, Коралі Фаржит, Діанну Агрон, Джордана Рота, Летицію Каста, Дебору Хунг, Валерію Голіно, Альбу Роврачер, Зіту д'Отевіль та інших зірок. Дизайнер вийшов на подіум у супроводі моделей наприкінці шоу.

Раніше Фокус писав, як створювався фільм "Субстанція".