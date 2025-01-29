Роскошная Деми Мур появилась на показе Giorgio Armani в Париже (видео)

Актриса выбрала беспроигрышный вариант, оставновив выбор на tooal black.

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62-летняя голливудская актриса Деми Мур сейчас живет свою лучшую жизнь. Получив "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар", знаменитость теперь отправилась на Неделю моды в Париж. Она посетила показ новой коллекции Giorgio Armani Privé Haute Couture весна-лето 2025 и крепко обнялась с гениальным дизайнером. Соответствующие кадры Деми опубликовала на своей странице в соцсети.

Перед показом актриса успела попозировать многочисленным фотографам. По этому случаю она выбрала блестящий черный блейзер с отливом и баской, сочетав его с прямыми вельветовыми брюками. Ослепительное черное броское ожерелье дополняло ее образ. Ансамбль завершили босоножки на платформе. Волосы актрисы были слегка завиты и свободными волнами спадали на плечи.

В какой-то момент к ней подошел Джорджио Армани, и она искренне и крепко обняла его.

Мур появилась на показе в компании стилиста и близкого друга Брэда Горески. Горески и Мур часто работали вместе, стилист одевал актрису в течение всего пресс-тура фильма "Субстанция", во время которого она носила Schiaparelli, Loewe, Chanel, Bach Mai, Oscar de la Renta, Balenciaga, Giorgio Armani Privé и Tom Ford, среди прочих.

Посещение Мур показа высокой моды состоялось вскоре после того, как она надела платье Armani Privé на "Золотой глобус". Ее шелковое платье без бретелек цвета шампанского было расшито сверкающими кристаллами Swarovski, а под негоона выбрала туфли Christian Louboutin.

Возвращаясь к показу, добавим, что на нем также заметили Джессику Альба, Корали Фаржит, Дианну Агрон, Джордана Рота, Летицию Каста, Дебору Хунг, Валерию Голино, Альбу Роврачер, Зиту д’Отевиль и других звезд. Дизайнер вышел на подиум в сопровождении моделей в конце шоу.

Ранее Фокус писал, как создавался фильм "Субстанция".