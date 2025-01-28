Как создавался монстр: интересные факты о боди-хорроре "Субстанция" (видео, фото)

Бутафорская кровь, пугающе натуральные манекены и многочасовой грим помогли создать по-настоящему жуткий фильм, который одни считают отвратительным, другие восхищаются, но никого он не оставил равнодушным.

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Франко-британско-американский боди-хоррор режиссера и сценаристки Корали Фаржа "Субстанция" не только поразил даже видавших виды зрителей своими поразительными визуальными эффектами и отвратительными изображениями женского тела, но и принес исполнительнице главной роли Деми Мур "Золотой глобус", а также первую за 46 лет в карьере номинацию на "Оскар". Что стоит за созданием картины, как создавался монстр по кличке Монстро Элизасу (Monstro Elisasue) и о других интересных фактах рассказало издание The Independent.

"Субстанция" рассказывает об Элизабет Спаркл (Деми Мур), телеведущей и бывшей актрисе, которую в день ее 50-летия увольняют с телевидения. Она отчаянно цепляется за молодость и ради этого принимает таинственное вещество, чтобы сохранить свою красоту и упругое тело. Однако эксперименты с природой в попытках обмануть старость оборачиваются ужасающей развязкой.

В картине много крови, уродства и других сцен не для слабонервных. Над тем, чтобы произвести впечатление и получить номинацию на "Оскар" в категории "Лучший грим и прически", ведущий художник по спецэффектам и гриму Пьер Оливье Персен выложился на 1000%, руководя командой из 15 человек. На протяжении 11 месяцев они работали над процессом воплощения самых невероятных идей Фаржа. Результатом стали сцены, которые вывели фильм на беспрецедентный уровень и принесли ему признание и награды.

Трейлер фильма "Субстанция"

Гримирование по 4-5 часов

Чтобы создать правдоподобный образ на экране, Деми Мур просиживала немало времени в кресле, пока команда колдовала над ее внешностью.

"Деми была как лучшая подруга, которую только можно иметь с точки зрения профессионального визажиста. Ее макияж занимал в среднем 4-5 часов, и она могла находиться в кресле до шести или семи часов. Но она была непревзойденным профессионалом, она не прокручивала свой телефон часами или не просила перерыва каждые 15 минут, как это делают некоторые люди. У нее на коленях была ее маленькая собака, чихуахуа, и все", – рассказал Пьер журналистам.

Сцена "рождения" двойника

Одной из самых страшных сцен фильма являются роды Спаркл, ее младшего двойника, Сью (которую играет Маргарет Куэлли), когда ее кожа растрескивается по всему позвоночнику. Затем дублер зашивает длинную рану на туловище, и зрители видят крупным планом, как игла пронзает плоть, в сочетании с сочными звуковыми эффектами.

"Мы были как дети в кондитерской. Мне очень понравилось делать эффект разрыва спины", – говорит художник по гриму. Чтобы эффект был как можно более правдоподобный, он использовал смесь мягкого приспособления и специального силикона для краев раны, чтобы добиться ее плотского вида, с особой формой пластика, через которую прокалывалась игла.

Создание монстра

Монстро Элизасу – это гротескное слияние персонажей Мур и Куэлли, результат того, что их одержимости зашли слишком далеко. Дизайны Персина для чудовища с женской грудью, торчащими волосами, зубами и кричащим лицом Мур, торчащим из его спины, были вдохновлены Человеком-слоном.

Монстро Элизасу Фото: Mubi

"Костюм носила дублерша, она была гимнасткой, но ей было очень тяжело. Он был не таким тяжелым, как кажется, потому что у него были подтяжки, чтобы удерживать различные части. Так что на самом деле он был довольно пустым Мы использовали Маргарет для крупного плана ее глаза, потому что режиссер хотела, чтобы сцена имела трагическое качество", – продолжает гример.

Что касается лица Мур, которое застряло в плоти существа в постоянном крике, Персин говорит, что Корали вписала визуальный образ в сценарий как не подлежащий обсуждению.

Теперь Персин хранит тело Монстро в подвале своей мастерской и говорит, что оно пахнет так же едко, как и на съемочной площадке, – химикатами и латексом.

"На самом деле, чудовищный запах", – подчеркнул он.

20 тысяч литров крови

В кульминационной сцене пожарный шланг обливает массовку 20 000 литров поддельной крови после того, как голова Монстро Элисасу взрывается на сцене.

"Это была идея Корали. Когда мы сделали установку для крови, она была довольно мощной, но она сказала: "Я хочу, чтобы она была в два раза мощнее"", – раскрыл секрет Пьер.

Картина с бюджетом в $17 млн собрала в прокате более $76 млн. Критики сказали свое слово по поводу очень неоднозначного фильма.

Ранее Фокус писал, как погоня за вечной молодостью заканчивается крахом.