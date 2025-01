Ушла эпоха: 7 культовых фильмов Дэвида Линча

Дэвид Линч считался мастером иносказаний и сюрреализма, а также умел пугать аудиторию. Некоторые его картины иногда необходимо посмотреть не раз, чтобы разобраться в хитросплетениях сюжета, но они того стоят.

16 января киноиндустрию потрясла новость о смерти гениального американского режиссера Дэвида Линча. Ему было 79 лет, и в последние годы он очень страдал от эмфиземы легких, причиной которой стало курение. В памяти поклонников останутся острый сарказм гения, его взлохмаченная шевелюра и поистине шедевральные фильмы, которые давно стали классикой. Фокус предлагает почтить память Мастера, пересмотрев его лучшие картины.

"Голова-ластик" (1977)

С самого начала "Головы-ластика" Дэвид Линч хочет, чтобы зритель знал, что его ждет что-то странное. Он служит окончательным введением в фильмографию режиссера в целом, учитывая, что это был его первый полнометражный фильм, и он строится на странностях, которые он продемонстрировал в своих короткометражках, снятых в 1960-х и 1970-х годах. Это, конечно, не единственный фильм ужасов, выпущенный в 1977 году, но он определенно стоит в одном ряду с лучшими.

В центре сюжета – нервный Генри Спенсер, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Он вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища. В один непрекрасный день Мери уходит к родителям, оставля Генри ребенка, и его без того сложная жизнь становится еще тяжелее.

Обстановка, атмосфера, черно-белая пленка и общий тон "Головы-ластика" работают вместе, чтобы сделать его странным. Иногда кажется, что то происходит много всего, то на удивление мало. "Голова-ластик" настолько сюрреалистичен, насколько это вообще возможно, а его экспериментальные элементы легко делают его одним из самых странных фильмов Линча.

"Человек-слон" (1980)

Большинство фильмов Дэвида Линча, которые можно было бы считать "нормальными" или, по крайней мере, близкими к традиционным, вышли в ранние годы его карьеры в кино. "Человек-слон" – один из них. Он основан на реальной биографии британца XIX века Джозефа Меррика, который прожил трудную жизнь из-за своих физических уродств.

По сюжету, викторианский хирург Фредерик Тревес спасает сильно изуродованного 21-летнего Джозефа "Джона" Меррика, с которым плохо обращаются, пока он зарабатывает на жизнь как урод-фрик. За его чудовищным фасадом скрывается человек невероятных доброты, ума и утонченности. Когда новости о Меррике попадают в лондонские газеты, он становится знаменитой диковинкой среди высшего класса Лондона, включая знаменитую актрису миссис Кендал.

Сценарий написан Линчем в соавторстве с Кристофером Де Вуром и Эриком Бергреном по книгам Фредерика Тривза "Человек-слон" и частично Эшли Монтегю "Человек-слон: Этюд о человеческом достоинстве"

Черно-белая картина без прикрас показывает жизнь человека, который не такой, как все. Зловещая атмосфера и эмоциональные сцены делают фильм эмоциональным и сопереживающим. В нем очень мало режиссерских приемов, часто ассоциируемых с Линчем, но от этого она не потеряла своей изюминки и считается одной из величайших биографических картин всехтвремен.

Фильм был выдвинут на премию "Оскар" по восьми номинациям, включая "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучшую мужскую роль" (Джон Херт), но не получил ни одной статуэтки. В Европе картина получила награды "Сезар" и "BAFTA в номинации Лучший фильм".

"Дюна" (1984)

"Дюна" Денниса Вильнева — лучший фильм в целом и, возможно, входит в число величайших научно-фантастических фильмов всех времен. Однако почти за 40 лет до того, как лента 2021 года поразила зрителей точной адаптацией классического романа, Дэвид Линч попробовал экранизировать культовое одноименное произведение Фрэнка Герберта. В отличие от версии Вильнева, Линч попытался сжать все это в один 137-минутный фильм. Результаты, безусловно, были интересными, стиль режиссера отдавал должное некоторым аспектам истории и мира научно-фантастического эпоса, но ощущался немного поспешным и беспорядочным в других областях.

В конечном итоге, "Дюна" 1984 года будет достаточно понятна тем, кто знаком с романом или фильмом 2021 года, но новички в его мире могут потеряться. Как крупномасштабный блокбастер, он, вероятно, один из самых странных в 1980-х. Фильм провалился в прокате, собрав в США всего $27 миллионов при бюджете в $42 миллиона. Тогда картина была раскритикована большинством поклонников творчества Фрэнка Герберта, посчитавших, что Линч слишком вольно обошелся с сюжетом книги. Сам режиссер объяснил провал тем, что окончательная версия фильма была подготовлена без его участия.

Несмотря на неудачу, "Дюна" считается одной из самых культовых работ режиссера.

"Синий бархат" (1986)

"Синий бархат" – нео-нуарный эротический детективный триллер, в котором полно тревожных сцен, во многом благодаря нереальной игре Денниса Хоппера в роли мерзкого Фрэнка Бута, одного из лучших и самых запоминающихся злодеев в кино. Но в целом фильм в конечном итоге является довольно прямым (по стандартам Линча) криминальным триллером с сюжетом, который далеко не так запутан или сложен для понимания, как более странные фильмы режиссера.

История повествует о студенте колледжа Джеффри Бомонте, который возвращается в свой идиллический родной город Ламбертон, чтобы управлять хозяйственным магазином своего отца, попавшего в больницу. Гуляя по травянистому лугу возле дома семьи, Джеффри находит отрезанное человеческое ухо. После первоначального осмотра полицейский детектив Джон Уильямс советует Джеффри никому не говорить об этом деле, пока они ведут дальнейшее расследование, и не болтать о деталях, известных полиции.

Дочь детектива Уильямса, старшеклассница Сэнди Уильямс, рассказывает Джеффри то, что подслушала, когда ее отце разговаривал со своими коллегами. По ее словам, в деле замешана лаунж-певица Дороти Валленс, которая живет в старом многоквартирном доме недалеко от дома Бомонтов. Проникнув в ее дом, Джеффри узнает о ранее неведомом ему мире, который захватывает его и пугает одновременно.

Американский институт киноискусства включил "Синий бархат" в списки 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет и 10 лучших американских фильмов в 10 классических жанрах.

Картина принесла Линчу вторую номинацию на премию "Оскар" за лучшую режиссуру.

"Простая история" (1999)

"Простая история" – художественный фильм Дэвида Линча, в основу которого легла реальная история. В центре сюжета – 73-летний Элвин Стрэйт, доживающий последние годы вместе с полоумной дочкой в тихом провинциальном городке. Однажды он решает проведать своего старшего брата Лайла, пережившего сердечный приступ. Элвин покупает подержанную газонокосилку (у него нет прав на вождение автомобиля) и отправляется в путь через два штата. Его ждут случайные придорожные знакомства, помощь добрых людей и, наконец, встреча с братом.

Прототипом главного героя стал реальный Элвин Стрейт. 5 июля 1994 года старик начал шестинедельное путешествие длиной в 390 километров из Лоренса, штат Айова, к горе Зион, штат Висконсин, где жил его 80-летний брат, которого разбил инсульт.

К путешествию он снарядил бензином, едой, одеждой и туристическим снаряжением трехметровый прицеп, прикрепив его к газонокосилке. Скорость его путешествия была всего 8 километров в час. В дорое он попал в несколько аварий и часто попадал под дождь.

История Стрейта стала настолько громкой, что о ней написали даже крупные издания вроде The New York Times. В свою очередь старик не был в восторге от повышенного внимания и отказался посетить ток-шоу, куда его активно звали.

Элвин умер в 1996 году, через два года после своего путешествия.

"Простая история" — это уникальный дорожный фильм в этом смысле, поскольку путешествие медленное, но верное, и вокруг нет антагонистов, которые могли бы его усложнить. Это мирный, сосредоточенный на персонажах и в конечном итоге душевный фильм, который выделяется среди других фильмов Дэвида Линча своей приземленностью и прямотой.

Зрители и критики тоже оценили ее. Ленту номинировали на "Оскар" и другие премии. У нее в общей сложности фильм имеет 12 наград и 28 номинаций.

"Твин Пикс: Огонь, иди со мной" (1992)

Продолжение/приквел художественного фильма к первым двум сезонам "Твин Пикс", "Огонь, иди со мной" — один из самых смелых, лучших и бескомпромиссных фильмов Дэвида Линча. Он колеблется между жесткой семейной драмой и сценами, которые кажутся действительно кошмарными, с сюжетом, который в основном сосредоточен на жизни Лоры Палмер в ее последние дни. Он идеально дополняет культовый телесериал, хотя значительно более тяжелый.

Простые сцены, которые не увлекаются сказочными или кошмарными образами, все очень расстраивают. В сравнении с элементами ужасов фильма они могут сделать "Огонь, иди со мной" трудным для просмотра. Для ровного счета, есть также много сцен, которые трудно анализировать или объяснить, включая дикое камео Дэвида Боуи. Причем большинство из них показаны в течение первого получаса фильма или около того.

"Малхолланд драйв" (2001)

В центре сюжета – загадочная девушка, страдающая потерей памяти после автомобильной аварии, которая выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается с новым именем начать в Голливуде новую жизнь.

Вторая героиня – Бетти Элмс приехавшая в Голливуд из маленького канадского городка Чок-Ривер, чтобы стать актрисой. В квартире своей тети Рут она встречает Риту, кторая тайно проникла в дорогое жтлье надолго уезжающей женщины. Искренне сочувствуя своей случайной знакомой, Бетти пытается помочь ей вспомнить, кто она и что с ней произошло. Девушка еще не подозревает, что у судьбы есть для нее другие планы, которые непонятны, неизвестны и изменят ее жизнь. Теперь, в центре сложного лабиринта полуправды, поблекших воспоминаний, безответной любви и опасных встреч с уродливым лицом города, находится странный ключ к таинственной замочной скважине, еще более странный куб цвета индиго, молодой режиссер Адам и одна загадочная женщина – ее подруга Рита.

Фильм получился настолько запутанным и многогранным, что фанаты советовали пересматривать его несколько раз, чтобы понять суть повествования. сам Линч описывал картину как "любовную историю в городе снов". Он не стал давать другие комментарии о смыслах, что породило множество споров и интерпретаций.

Это не помешало картине завоевать 33 различные награды, стать лидером списка лучших фильмов десятилетия по версии журнала "Time Out New York, лучшим фильмом десятилетия, попал в список The Guardian "1000 фильмов, которые нужно посмотреть перед смертью", а в 2016 он возглавил рейтинг лучших кинокартин XXI века по версии по версии ВВС.

