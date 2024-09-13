Звезда "Твин Пикс" Кайл Маклахлен украсил обложку глянца и рассказал о своей карьере (фото)

Звезда Голливуда является не только знаменитым актером, но и успешным предпринимателем. Он фасует кофе под своим брендом и выпускает собственное вино.

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Американский актер Кайл Маклахлен, который прославился ролью специального агента ФБР Дейла Купера в сериале "Твин Пикс", украсил обложку журнала Highsnobiety и рассказал о своей карьере в кино и бизнесе.

65-летний актер в фотосессии для популярного издания представил несколько гламурных образов. На обложке он изображен в черной двубортной кожаной куртке, потертых джинсах и разноцветной рубашке. С седыми волосами и короткой стрижкой Кайл в стильных очках позирует с бутылкой какого-то напитка голубого цвета в руке. На другой фотографии он изображен с миксером в руке, одетый в коричневый плащ, черные брюки и свитер от Junya Watanabe, а также кроссовки яркого лимонного цвета от Balenciaga. Еще на одном снимке актер задумчиво смотрит в окно в наряде от Louis Vuitton.

Во время интервью, вспоминая съемки драматического сериала "Твин Пикс", Кайл сказал: ""Твин Пикс" появился из безумной идеи, что Дэвид Линч собирается сниматься на телевидении… Когда вы ищете героя или вдохновение, кого-то, кто вдохновляет вас, кого-то, на кого вы хотите быть похожим, именно таким был для меня тогда образ Дейла Купера".

Более 40 лет Маклахлана в индустрии закрепили за ним статус легенды. Знаменитый актер в настоящее время постоянно работает. В июне он повторил свою роль отца Райли в фильме Pixar "Головоломка 2", а в августе он снялся в триллере Blink Twice — режиссерском дебюте Зои Кравиц.

Кроме своей работы у знаменитого актера есть любимый бизнес: создание и продажа различных видов кофе Brown Bear Melange под брендом "Kyle’s Blend" и винодельня Pursued by Bear с полным циклом — от виноградников в штате Вашингтон до дегустационных залов и сети магазинов.

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